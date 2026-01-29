欧州株 全般に堅調も、独ＤＡＸが安い ＳＡＰの急落を受けて
欧州株 全般に堅調も、独ＤＡＸが安い ＳＡＰの急落を受けて
東京時間17:42現在
英ＦＴＳＥ100 10212.92（+58.49 +0.57%）
独ＤＡＸ 24664.72（-158.07 -0.63%）
仏ＣＡＣ40 8134.69（+68.01 +0.83%）
スイスＳＭＩ 13053.20（+29.39 +0.22%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:42現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49216.00（+49.00 +0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 7027.25（+20.00 +0.29%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 26267.75（+111.50 +0.43%）
