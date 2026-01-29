欧州株　全般に堅調も、独ＤＡＸが安い　ＳＡＰの急落を受けて
東京時間17:42現在
英ＦＴＳＥ100　 10212.92（+58.49　+0.57%）
独ＤＡＸ　　24664.72（-158.07　-0.63%）
仏ＣＡＣ40　 8134.69（+68.01　+0.83%）
スイスＳＭＩ　 13053.20（+29.39　+0.22%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:42現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49216.00（+49.00　+0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　7027.25（+20.00　+0.29%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　26267.75（+111.50　+0.43%）