山形県内は先週から続く寒波のため各地で積雪が増え、雪下ろし作業中の事故も相次いでいます。強い冬型の気圧配置は30日にかけて続き、気象庁は大雪への注意を呼びかけています。



県内は冬型の気圧配置のため29日も各地で雪となっています。午後4時現在の積雪は、大蔵村肘折で251センチ、西川町大井沢で207センチ、小国町で145センチなど、山形市を除く全ての観測地点で平年以上の深さとなっています。

このうち132センチを記録した尾花沢市では、29日午後も除雪作業に追われる人の姿が見られました。





住民「夜中の2時半に雪かきに来るが、朝仕事に行くときはもう積もっている。1日に2、3回もしている」こうした中、県内では雪下ろし中の事故が相次いでいます。28日正午すぎ、米沢市舘山の69歳の男性が自宅の車庫の雪を下ろそうとはしごから屋根に移ろうとして足を滑らせ、3メートル下の地面に転落し、背骨を折る大けがをしました。また28日午後1時すぎ、米沢市笹野の住宅でも屋根の雪下ろしをしていた85歳の男性が足を滑らせ転落し、腰の骨を折る重傷です。県は29日、最上、北村山、置賜、庄内地域を対象に県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報第6号を発表しています。気象庁によりますと、日本付近は30日にかけて上空に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる影響で、東北地方では日本海側を中心に平地でも大雪となる所がある見込みです。気象庁は大雪や路面の凍結による交通障害のほか、電線や樹木への着雪、なだれに注意・警戒を呼びかけています。