フリーの石井亮次アナウンサーが２９日、出場しているピン芸人ＮＯ１賞レース「Ｒ―１グランプリ２０２６」で準決勝進出が決まった。主催者が発表した。

石井アナは２８日に大阪・淀屋橋の朝日生命ホールで開催された同大会の準々決勝に出場。サンパチマイク一本の漫談で「アナウンサーあるあるネタ」を４分間披露した。同アナは「家におりましたところ、知り合いからＬＩＮＥが来て知りました！ まさかまさかでございます！ めちゃくちゃうれしいです！ 準決勝に向けてまたいろんな方からアドバイスをいただきます！」と喜びのコメントを寄せた。

同アナを含め３５人が勝ち進んだ準決勝は、２月１５日に東京・竹芝の「ＮＥＷ ＰＩＥＲ ＨＡＬＬ」（ニューピアホール）で行われ、ファイナリスト９人は３月（日時未定）にカンテレ・フジテレビ系で生放送される決勝戦でネタを披露する。今大会には史上最多の６１７１人がエントリーしており、準々決勝には東京、大阪の両会場で石井アナを含め計１２２人が進出していた。同アナは現時点で突破率０．５７％（６１７１分の３５）の難関をくぐり抜けたことになる。

同アナは、ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜・後１時５５分、ＣＢＣテレビ制作）でＭＣを務める“国民的お昼の顔”。ＣＢＣテレビ「東海地方のド定番 なぜそこまで愛される？太田×石井のデララバ」（水曜・後７時）で共演している爆笑問題・太田光に「出ろよ」と促されたことでＲ―１グランプリ出場を決断。昨年１１月の１回戦、今月８日の２回戦を勝ち進んでいた。

【準決勝進出者＝計３５人】

ヒロ・オクムラ、メガネロック大屋、真輝志、惹女香花、ＺＡＺＺＹ、ｋｅｎｔｏ ｆｕｋａｙａ、栗尾真理、石井亮次、あぁ〜しらき、ホロッコ・こまり、島田珠代、紺野ぶるま、かが屋・賀屋、ふかわりょう、しんや、おしみんまる、ななまがり・初瀬、ななまがり・森下、チャギントン、うちまつげ・内間、サツマカワＲＰＧ、さすらいラビー・中田、ナカヤ、ルシファー吉岡、ネコニスズ・ヤマゲン、エアコンぶんぶんお姉さん、トンツカタン・お抹茶、カラタチ・前田、渡辺銀次、ヨネダ２０００・誠、今井らいぱち、中野なかるてぃん、九条ジョー、キンタロー。、中山功太

※エントリー番号順。「チャギントン」はカベポスター・浜田順平の別名。