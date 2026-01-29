日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の小林浩美会長は２９日、都内で行われたゴルフ関連１５団体の新年会に出席した。

今季の国内女子ツアーはダイキンオーキッドレディス（３月５〜８日、沖縄・琉球ＧＣ）で開幕する。初優勝者が過去最多の１２人が誕生した昨季ツアーを念頭に「新しい選手が出て、選手の層が厚いので、楽しみがいっぱい。まだまだ優勝を狙える選手はたくさんいる。去年みたいにすごいたくさんの選手が勝つか、誰か抜け出すか。期待です！」と新ヒロイン誕生に期待した。

また、２９日に今季開幕する米女子ツアーには山下美夢有（花王）、西郷真央（島津製作所）のメジャー覇者ら史上最多１５人の日本勢が参戦。同会長は「活躍する期待は大きい。楽しみでしょうがない」と興奮気味に語った。

昨年は日本勢が国別で個人戦最多の７勝をマーク。今季は原英莉花、桜井心那が新たに加わり、１５人に増え「全員に勝ってほしい。去年は３月、４月、５月と毎月勝った。それくらいの勢いがある。私なんて（１９９０年に米ツアーへ）１人でポンっと行って、岡本（綾子）さんがいて、今はごそっと（海外に）行く。一緒にいる人は心強いし、お互いにいい意味で競い合える」と相乗効果に期待した。