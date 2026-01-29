◆テニス ▽全豪オープンテニス第１２日（２９日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２９日＝吉松忠弘】２０２３年全豪女子ダブルス準優勝の柴原瑛菜（橋本総業）が、同年以来の決勝進出を逃した。４大大会ダブルス３度の優勝を誇る４１歳のベラ・ズボナレワ（ロシア出身）とのペアで、第４シードのエリーズ・メルテンス（ベルギー）、張帥（中国）組に３−６、２−６のストレート負けを喫した。

温厚な柴原が、珍しく声を荒げた。「びっくりしたスケジュール。ダブルス選手だからいいと（思っている）」。２時間５０分のフルセットの熱戦で、準々決勝が終了したのが２９日の午前１時過ぎ。柴原は、試合後、報道陣の対応などで、寝たのは午前３時半だという。

午前１０時半に起きて、準備や練習をしたが、「あんなに遅く終わったのは人生で初めて」。４１歳のペアは「眠れなかったらしい」。それどころか、同じ日の夕方に準決勝が組まれた。「本当にアンフェア。シングルス選手なら、絶対にこういうスケジュールはない」。

負けたいいわけにはしたくない。しかし、「絶対に疲れはある。パートナーの方が、もっと負担がある。反応が遅れちゃって、集中力がだめだった」。柴原にとっては３年ぶりの４強入り。２２年全仏の混合で優勝はあるものの、女子ダブルスの最高は準優勝。「ここまでいい試合で、いいファイトをしてきた。なのに最後の最後でやられちゃって、本当に残念」と、主催者の配慮がないことを嘆いた。