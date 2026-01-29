２９日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４１．１８ポイント（０．５１％）高の２７９６８．０９ポイントと７日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４０．３４ポイント（０．４２％）高の９５５２．５８ポイントと３日続伸した。ハンセン指数は２０２１年７月以来、４年半ぶりの高値水準を切り上げている。売買代金は３３１９億９４２０万香港ドル（約６兆５１３７億円）。前日からは縮小したが、高水準が続いた（２８日は３６１５億２３１０万香港ドル）。

前日までの好地合いを継ぐ流れ。中国経済の持ち直しや、当局の景気支援策に対する期待感が引き続き支えだ。国内景気の下押し要因のひとつ、不動産不況の長期化に歯止めをかけるため、当局が本腰を入れつつある。現地メディアは２８日、中国当局がデベロッパー向けの融資規制「三条紅線」（３本のレッドライン）を緩和したなどと伝えた。ただ、上値は限定的。ハンセン指数はこのところの連騰で４年半ぶりの高値水準を回復したばかりとあって、売り圧力も意識されている。安く推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国不動産の上げが目立つ。中国海外発展（６８８／ＨＫ）が６．１％高、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が５．８％高、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が４．６％高で引けた。

紙・パルプの銘柄群も物色される。玖龍紙業（２６８９／ＨＫ）が９．７％高、理文造紙（２３１４／ＨＫ）が５．６％高、山東晨鳴紙業集団（１８１２／ＨＫ）が４．８％高、恒安国際集団（１０４４／ＨＫ）が１．７％高と値を上げた。段ボール原紙メーカーの玖龍紙業については、中間決算の利益３倍見通しが材料視されている。

家電やスポーツ用品など消費セクターも高い。海信家電集団（９２１／ＨＫ）が２．６％、美的集団（３００／ＨＫ）が２．３％、海爾智家（６６９０／ＨＫ）が２．１％、安踏体育用品（２０２０／ＨＫ）が４．８％、李寧（２３３１／ＨＫ）が３．７％ずつ上昇した。消費支援策が好感されている。文化旅遊部は２９日、「２０２６年全国春節文化・旅行消費月」を始動すると発表した。消費の拡大に向け、中国は春節９連休（２月１５〜２３日）前後に大規模なキャンペーンを実施する。

中国の金融セクターもしっかり。中国銀行（３９８８／ＨＫ）が１．９％高、中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が１．６％高、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が３．３％高、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が３．１％高、中信証券（６０３０／ＨＫ）が２．８％高、中信建投証券（６０６６／ＨＫ）が１．５％高で取引を終えた。

半面、マカオ・カジノの銘柄は安い。金沙中国（１９２８／ＨＫ）が８．０％、銀河娯楽集団（２７／ＨＫ）が４．０％、美高梅中国ＨＤ（２２８２／ＨＫ）が２．６％ずつ下落した。金沙中国に関しては、１０〜１２月期決算の１０％減益が売り材料視されている。

直近で上昇が目立っていた半導体セクターもさえさい。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が５．３％安、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が４．８％安、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．６％安と値を下げた。そのほか、新興ＥＶ（電気自動車）なども売られ、ハンセン科技（テック）指数は１．０％逆行安している。

本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１６％高の４１５７．９８ポイントで取引を終了した。不動産が高い。産金・非鉄、食品飲料、金融、医薬、エネルギー、公益、メディア関連、海運なども買われた。半面、ハイテクは安い。自動車、軍需・宇宙産業、インフラ建設も売られた。

