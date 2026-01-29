第51回衆議院選挙が27日、公示されました。

社民党の福島党首は、JR新宿駅前で「消費税ゼロ、公平な税制をやる」「戦争を止める、差別排外主義をなくしていく」などと訴えました。演説の内容を全文でお伝えします。

※原則、発言内容をそのまま掲載しています。個別の候補者の名前は伏字「＊＊＊」にしています。

社民党・福島党首の第一声

皆さん、こんにちは。衆議院選挙が始まりました。社民党党首、福島みずほです。集まってくださった皆さん、本当にありがとうございます。また通りゆく皆さん、どうか、お耳を貸してください。

ここ東京で第一声です。今日は東京ブロック比例から立候補しました＊＊＊、＊＊＊もここで演説をします。＊＊＊と書きたい。でも、比例区は社民党、比例区は社民党と、どうか書いてください。よろしくお願いいたします。

皆さん、今度の衆議院選挙は、国民の生活を顧みない高市政権を退陣させる選挙です。戦争への道をひた走る、自民党政権を打倒する選挙です。今だから社民党、あなたの税金はあなたのために。今だから社民党です。

皆さん、高市総理はこの寒い冬、受験シーズン、大雪の中、国会を開会をして、まさに施政方針演説やらない、予算委員会もやらない。何にもやらないで解散をしました。働かないで、働かないで、働かないで、働かないで、働かないで失言しかしてないじゃないですか。どうですか。失言しかしていない、それで解散です。

皆さん、高市総理はまさに、まさに議論を二分する問題に関して、これからやる、私を信任するかどうかの選挙だ、と言いました。怖いですよ。何が二分するかちゃんと言わないで、私を信任するかどうか、怖いですよ。トランプ大統領に白紙委任なんかしちゃいけなかったように、高市総理にも白紙委任などできないではないですか。白紙委任なんか絶対にしてはなりません。

憲法改悪なのか、護憲なのか。そして戦争なのか、平和なのか。国民が塗炭の苦しみを味わう社会なのか、それとも国民の生活を大事にするそんな社会なのか。差別排外主義なのか、ともに生きられる人権のある社会なのか。それが問われる選挙です。だから、今だから社民党、そう今だから社民党。

そうなんです、皆さん。高内さんは自分勝手暴走解散をやりました。自分勝手暴走解散をする人は、自分勝手政治をやるんじゃないですか？そして、国民生活・庶民生活切り捨て解散です。そんな人は庶民生活切り捨て政治をやるのではないでしょうか。

だから戦いたい。戦いたい。社民党、参議院、私とラサール石井さん2人です。衆議院にいま残念ながらいません。だから、頑張って頑張って頑張って頑張って頑張って、何としても衆議院議員を作りたい、そう思っています。

どうか皆さん、石にかじりついても衆議院議員3人、そして東京ブロック比例からは＊＊＊、＊＊＊を国会に戻すためには、比例区は社民党、比例区は社民党とどうか書いてください。

皆さん、物価高対策として社民党は消費税ゼロ。税の再配分が非常に弱いのが日本の政治です。だから、消費税はゼロにする、そして法人税10年間に7回下げました。大企業ほど優遇措置があって、実効税率が実質は低いということがあります。そこに課税する。そして所得税、かつては15段階、最高税率70%、それを下げてきて今、最高税率45%、7段階に成っています。それ変えようじゃないですか。どうですか。

そして、大企業の600兆円以上に及ぶ内部留保には課税をすべきだと思いますが、皆さんどうですか。あまりの物価高、インフレ、消費税10%、実質賃金は下がり続け、ジニ係数は拡大し、まさに貧困と格差が拡大をしています。だから、税の再配分、公平な税制をやる。そのことを、社民党はやります。

そして、あなたの社会保険料を半額にします。企業と個人の負担割合を変える。3対1、中小企業には支援をしっかり行います。最低賃金1500円全国一律すぐに実現。そして、非正規雇用といわれる4割になる人たちの待遇改善、そして期限の定めのある働き方は例外とする、必要な場合とする、というまさに労働法制の入口規制をしっかりやっていきます。どうですか。安心して働ける、そんな社会を作ります。

皆さん、防衛予算はグーンとうなぎのぼりです。民主党時代は4兆円台、つい数年前までは5兆円台だった防衛予算が11兆円になりました。

GDP比2%、安保3文書を2年前倒しをして2%を実現しました。すると、トランプ大統領はつい最近、アメリカはGDP5%に同盟国はすべきだ、そんな要求を出しました。皆さん、GDP5%なんて30兆円を超えるんですよ。そして、まさにこれ、収入のまさに半分弱になるじゃないですか。皆さん、防衛予算だけうなぎのぼり。だから、だから、医療、介護、福祉、教育が圧迫をされています。

OTC類似薬、そして高額療養費の引き上げについては、負担増については、社民党は反対です。介護保険崖っぷち。まさに介護保険。去年、訪問介護の報酬減額をして、介護の事業所の倒産が訪問介護、過去最高になりました。いま受験シーズン、全ての大学の入学金と授業料をゼロにするのに必要なお金は3兆円なんです。

皆さん、どうですか。あなたの税金は、防衛予算ばかりではなくて、医療介護教育にこそ使われるべきではないでしょうか。社民党はそれをやっていきます。

地震大国日本に原発はいりません。原発再稼働ありえない。地球温暖化防止にきちっと対応をしていきます。

そして皆さん、まさに平和です。沖縄はもちろんのこと、日本全土、絶対に戦場にさせません。存立危機事態なんて冗談ではない。どうですか。私、福島みずほ、高市総理は憲法改悪、9条改悪まで突き進んでいくんじゃないか。存立危機事態で日本が攻められてないのに、簡単に武力行使、戦争するんじゃないか。そう大変な危機感を持っています。だから、だから社民党なんです。



中道改革連合ができました。たくさんの仲間がいます。でも言いたい。辺野古の新基地建設反対と言えないの、残念じゃないですか。駄目じゃないですか。そして憲法9条、自衛隊に書くこと、自衛隊を憲法9条に書くこと、原発再稼働容認、安保関連法、戦争法、誰が考えても集団的自衛権の行使は、憲法違反だと思いますが、どうですか。これを合憲と言っちゃ駄目ですよ。

自民党のひどい政治を、平和と生活を壊す政治に何としても対抗し、大きなうねりを作っていこうではありませんか。だから今だから社民党なんです。皆さん、選挙区で中道改革、国民民主、自民党、参政党など書く人も比例区は、比例区は、比例区はどうか、社民党、社民党と書いてください。

私の大好きな言葉に、平和と平等は手を携えてやってくる。正反対は、戦争と差別排外主義が手を携えてやってくる、です。戦争を止める、差別排外主義をなくしていく、国民を情報局で監視しまくるスパイ防止法にしっかり反対をしていきます。

皆さん、今大事な大事な時代です。どんどんどんどん、大政翼賛会に行っちゃ行けない。私達が、あなたが、あなたが、あなたが頑張って、頑張って、まさにこの政治を変えていきましょう。

社民党が作りたい社会は、全ての子どもが自分のなりたいものに挑戦することができ、そして安心して働き続け、望めば子供を産み育て、安心して歳をとることができる、そんな社会です。一握りの富裕層のためじゃない。皆さん公共間違ってますよ。今の政治間違っている。弾薬工場を国有化する、国有でやるという、そんなの間違ってますよ。

皆さん、国鉄を分割民営化し、郵便を民営化し、水道法の民営化法をやった。間違いですよ。公園が、水が、大地が、森が、農業が、公共交通、社会資本として、この、そういうものを守る、社会民主主義が必要だと思いますが、どうですか。一握りのための政治では、あなたは幸せになれません。

あなたが、みんなが笑顔で暮らせる社会へ。それを社民党は、全力で作っていきます。今だから、社民党。あなたの税金は、あなたのために使います。あなたを応援する政治を、社民党は全力でやっていきます。

選挙区で8名、小選挙区で8名、比例ブロックで7名、候補者が出ております。東京選挙区は＊＊＊、＊＊＊が立候補をしました。皆さん＊＊＊と書かず、比例区は社民党、社民党と書いてください。＊＊＊は、長生炭鉱の問題、非正規パート派遣や、そして様々なテーマ、働く人の問題などで、本当に国会で頑張ってきました。皆さんに心からお願いです。＊＊＊を国会に戻してください。国会に戻してください。国会に戻してください。

社民党の衆議院議員をどうか作ってください。どうか選挙区は社民党の候補者、比例区は社民党、心からお願いをいたします。皆さん、あなたのための政治を社民党と作ってください。社民党全力で頑張ります。衆議院議員を作りましょう。よろしくお願いいたします。鋭意頑張ります。

