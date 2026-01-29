【欧州CL】リーグフェーズが終了 レアルは屈辱の敗戦でPOへ 遠藤航ら日本人所属3チームがノックアウトステージ進出
◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節(日本時間29日)
ヨーロッパのクラブ36チームが争うUEFAチャンピオンズリーグ(CL)はリーグフェーズ最終節が行われ、自動的にノックアウトステージに進出する上位8チームが決定。9位から24位のチームはプレーオフに回ります。
首位を走っていたアーセナルは第8節、3-2でアルマトイに勝利し8戦全勝でリーグフェーズを終わらせました。
3位だったレアル マドリードは2-4でベンフィカに敗れ9位に転落。ノックアウトステージ進出をかけプレーオフ(PO)を戦うことになりました。一方勝ったベンフィカは後半アディショナルタイムにGK・トルビン選手が劇的ゴールを決め、PO圏内に入りました。
日本人選手が所属するチームは伊藤洋輝選手のバイエルン、遠藤航選手が所属のリバプール、守田英正選手所属のスポルティングが8位以内に入りノックアウトステージ進出決定。南野拓実選手が所属しているモナコは21位でPO進出となりました。
【リーグフェーズ順位表】
1位 アーセナル 勝ち点24 得失点差+19
2位 バイエルン 勝ち点21 得失点差+14
3位 リバプール 勝ち点18 得失点差+12
4位 トッテナム 勝ち点17 得失点差+10
5位 バルセロナ 勝ち点16 得失点差+8
6位 チェルシー 勝ち点16 得失点差+7
7位 スポルティング 勝ち点16 得失点差+6
8位 マンチェスター シティ 勝ち点16 得失点差+6
9位 レアル マドリード 勝ち点15 得失点差+9
10位 インテル 勝ち点15 得失点差+8
11位 パリ サンジェルマン 勝ち点14 得失点差+10
12位 ニューカッスル 勝ち点14 得失点差+10
13位 ユベントス 勝ち点13 得失点差+4
14位 アトレチコ マドリード 勝ち点13 得失点差+2
15位 アタランタ 勝ち点13 得失点差0
16位 レバークーゼン 勝ち点12 得失点差-1
17位 ドルトムント 勝ち点11 得失点差+2
18位 オリンピアコス 勝ち点11 得失点差-4
19位 クラブ ブルージュ 勝ち点10 得失点差-2
20位 ガラタサライ 勝ち点10 得失点差-2
21位 モナコ 勝ち点10 得失点差-6
22位 カラバフ 勝ち点10 得失点差-8
23位 ボデ/グリムト 勝ち点9 得失点差-1
24位 ベンフィカ 勝ち点9 得失点差-2
25位 マルセイユ 勝ち点9 得失点差-3
26位 パフォス 勝ち点9 得失点差-3
27位 サン ジロワーズ 勝ち点9 得失点差-9
28位 PSV 勝ち点8 得失点差0
29位 ビルバオ 勝ち点8 得失点差-5
30位 ナポリ 勝ち点8 得失点差-6
31位 コペンハーゲン 勝ち点8 得失点差-9
32位 アヤックス 勝ち点6 得失点差-13
33位 フランクフルト 勝ち点4 得失点差-11
34位 スラビア プラハ 勝ち点3 得失点差-14
35位 ビジャレアル 勝ち点1 得失点差-13
36位 カイラト 勝ち点1 得失点差-15
ナポリ2-3チェルシー
ベンフィカ4-2レアル マドリード
サン ジロワーズ1-0アタランタ
PSV1-2バイエルン
パリ サンジェルマン1-1ニューカッスル
パフォス4-1スラビア プラハ
マンチェスター シティ2-0ガラタサライ
リバプール6-0カラバフ
バルセロナ4-1コペンハーゲン
フランクフルト0-2トッテナム
クラブ ブルージュ3-0マルセイユ
ドルトムント0-2インテル
レバークーゼン3-0ビジャレアル
アトレチコ マドリード1-2ボデ/グリムト
ビルバオ2-3スポルティング
モナコ0-0ユベントス
アーセナル3-2カイラト
アヤックス1-2オリンピアコス