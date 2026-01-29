◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節(日本時間29日)

ヨーロッパのクラブ36チームが争うUEFAチャンピオンズリーグ(CL)はリーグフェーズ最終節が行われ、自動的にノックアウトステージに進出する上位8チームが決定。9位から24位のチームはプレーオフに回ります。

首位を走っていたアーセナルは第8節、3-2でアルマトイに勝利し8戦全勝でリーグフェーズを終わらせました。

3位だったレアル マドリードは2-4でベンフィカに敗れ9位に転落。ノックアウトステージ進出をかけプレーオフ(PO)を戦うことになりました。一方勝ったベンフィカは後半アディショナルタイムにGK・トルビン選手が劇的ゴールを決め、PO圏内に入りました。

日本人選手が所属するチームは伊藤洋輝選手のバイエルン、遠藤航選手が所属のリバプール、守田英正選手所属のスポルティングが8位以内に入りノックアウトステージ進出決定。南野拓実選手が所属しているモナコは21位でPO進出となりました。

【リーグフェーズ順位表】

1位 アーセナル 勝ち点24 得失点差+19

2位 バイエルン 勝ち点21 得失点差+14

3位 リバプール 勝ち点18 得失点差+12

4位 トッテナム 勝ち点17 得失点差+10

5位 バルセロナ 勝ち点16 得失点差+8

6位 チェルシー 勝ち点16 得失点差+7

7位 スポルティング 勝ち点16 得失点差+6

8位 マンチェスター シティ 勝ち点16 得失点差+6

9位 レアル マドリード 勝ち点15 得失点差+9

10位 インテル 勝ち点15 得失点差+8

11位 パリ サンジェルマン 勝ち点14 得失点差+10

12位 ニューカッスル 勝ち点14 得失点差+10

13位 ユベントス 勝ち点13 得失点差+4

14位 アトレチコ マドリード 勝ち点13 得失点差+2

15位 アタランタ 勝ち点13 得失点差0

16位 レバークーゼン 勝ち点12 得失点差-1

17位 ドルトムント 勝ち点11 得失点差+2

18位 オリンピアコス 勝ち点11 得失点差-4

19位 クラブ ブルージュ 勝ち点10 得失点差-2

20位 ガラタサライ 勝ち点10 得失点差-2

21位 モナコ 勝ち点10 得失点差-6

22位 カラバフ 勝ち点10 得失点差-8

23位 ボデ/グリムト 勝ち点9 得失点差-1

24位 ベンフィカ 勝ち点9 得失点差-2

25位 マルセイユ 勝ち点9 得失点差-3

26位 パフォス 勝ち点9 得失点差-3

27位 サン ジロワーズ 勝ち点9 得失点差-9

28位 PSV 勝ち点8 得失点差0

29位 ビルバオ 勝ち点8 得失点差-5

30位 ナポリ 勝ち点8 得失点差-6

31位 コペンハーゲン 勝ち点8 得失点差-9

32位 アヤックス 勝ち点6 得失点差-13

33位 フランクフルト 勝ち点4 得失点差-11

34位 スラビア プラハ 勝ち点3 得失点差-14

35位 ビジャレアル 勝ち点1 得失点差-13

36位 カイラト 勝ち点1 得失点差-15

＜第8節の対戦結果 ※左がホームチーム＞ナポリ2-3チェルシーベンフィカ4-2レアル マドリードサン ジロワーズ1-0アタランタPSV1-2バイエルンパリ サンジェルマン1-1ニューカッスルパフォス4-1スラビア プラハマンチェスター シティ2-0ガラタサライリバプール6-0カラバフバルセロナ4-1コペンハーゲンフランクフルト0-2トッテナムクラブ ブルージュ3-0マルセイユドルトムント0-2インテルレバークーゼン3-0ビジャレアルアトレチコ マドリード1-2ボデ/グリムトビルバオ2-3スポルティングモナコ0-0ユベントスアーセナル3-2カイラトアヤックス1-2オリンピアコス