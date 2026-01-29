愛知県の豊橋市など東三河の5つの市に水を供給する豊川用水の水源「宇連ダム」。しかし、平年60％を超える貯水率は6.8％に…。

【写真を見る】突然決まった臨時休館… 愛知･豊川用水の“節水強化”で入浴施設にも影響が ｢早く再開できたらいいなと｣ 営業再開のめど立たず

豊川用水全体の貯水率も19.6％まで落ち込み、28日から節水を水道用水で17％、農業用水と工業用水で30％に引き上げたほか、愛知県も21年ぶりに渇水対策本部を設置し節水対策に本腰を入れています。

節水への協力が呼びかけられる中、豊川用水の水を使う蒲郡市では、こんな影響が…。

（弓削はな記者）

「この入浴施設では、節水の影響できょうから臨時休館ということで、浴槽の水を抜く作業が行われます」

突然決まった“臨時休館”

蒲郡市の入浴施設「ユトリーナ蒲郡」は節水強化に伴い、きょうから臨時休館に。



営業再開のめどがたたないことから、浴槽の水を抜くなどの作業が行われていました。

通常ならついているはずのろ過機のスイッチもオフに。普段は平日でも150人ほどの利用があるというこの施設。臨時休館は27日に突然決まったといいます。

「早く再開できたらいいなと…」

（ユトリーナ蒲郡･佐藤祐輔さん）

「正直お客さんも驚いていたし、我々（従業員）も驚いた。楽しみに来ている常連の方が多いので、早く再開できたらいいなと思う」

生活にも徐々に影響が出始める中、節水強化について蒲郡市民は…



（70代）

「（節水の影響を）特に感じないけど、テレビで宇連ダムの様子を見ると、厳しいんだなと思う」

（70代）

「洗濯物もなるべくやめて、お風呂入るときもシャワーでサッと。寒いけど頑張っている」

（50代）

「お店をやっているけれど、洗車とか水やりとかは表立ってやれないと意識する」