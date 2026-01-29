「夜な夜なやらせてもらって」25歳モデルの過激すぎる恋愛事情　出会いは「死ぬほどある」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティだ。

1月28日（水）の放送に、相席スタート・山添寛、数多くの恋愛リアリティ番組に出演し「あざとクイーン」の異名をもつモデル・谷岡美沙紀がゲストとして登場。森とともに、イマドキ女子の実態についてトークを繰り広げた。

今回は、番組スタッフが夜な夜な行われている女子会に潜入調査。森と同世代の女子4人の恋愛観が浮き彫りになるなか、スタジオで「女子会ではどんなトークをする？」と尋ねられた谷岡は、衝撃の事実を明かす。

「私こういうコマいるんだけど、そっちどんな感じ？」「私こういう手札があるんだけど…」と、なんと男性のことを「コマ」「手札」と呼んで、恋愛事情を赤裸々に語っていることが判明した。

【映像】「夜な夜なやらせてもらって」25歳モデルの過激すぎる恋愛事情

これに山添は「ということは、俺らも女子のことを『コマ』『手札』って言っても炎上しないよね？」とあ然とする。

さらに谷岡は「手札の交換会がある」と続け、「今こういう手札があって紹介したいんだけど、どんな感じ？」と意中の男性を友人同士で紹介し合っているという。

出会いに関しては「死ぬほどある」という谷岡からは「夜な夜なやらせてもらって…会合を」といった衝撃発言も飛び出した。谷岡の過激すぎる恋愛事情に森は苦笑いを見せ、山添は「言葉選びがめっちゃ男子やな」とつっこんでいた。