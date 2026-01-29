Á°ÅÄ¹°Æó´ÆÆÄ¡ØMan¡Ù9·î11Æü¸ø³«·èÄê¡¡¼ç±é¡¦±§Ìî¾ÍÊ¿±é¤¸¤ë¡ÈÆæ¤ÎÃË¡É¤Î´ñÌ¯¤ÊÆÃÊó±ÇÁü¤â
¡¡±§Ìî¾ÍÊ¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØMan¡Ù¤¬9·î11Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡ßËÌÂ¼Í¥°á¡ß±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ø¥Ó¥êー¥Ðー¥º¡ÙÅ¤ÃÌ¡¡3¿Í¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤ÎÎ¢Â¦
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Øº§Á°ÆÃµÞ¡Ù¤ä¡Ø¤Þ¤È¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï·¯¤â°ì½ï¡Ù¤ÎÁ°ÅÄ¹°Æó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤È¼ç±é¤Î±§Ìî¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÌ¤ë¤³¤È25Ç¯Á°¡£°ÊÍè¡¢Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¼«¼çÀ©ºîºîÉÊ¤«¤é¾¦¶È±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç24ºî¤â¤Î´ÆÆÄºî¤Ë±§Ìî¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤Ï2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ25Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¶¦ºî25ºîÌÜ¤Ë¤·¤ÆËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¡È´ÆÆÄ¡õ¼ç±é¥¿¥Ã¥°ºî¡É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼Ö¤ÎÀàÅðÃÄ¤Î°ì°÷¤Ç¡¢ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ëÀÄÇ¯¡¦¾®ÅÄ¡£¤¢¤ëÌë¡¢ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ÇÆÍÁ³¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤ë¡£ÃË¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï»þ´Ö¤ò¥É¥Ö¤Ë¼Î¤Æ¤º¡¢¿¿¤ÃÅö¤ËÀ¸¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¹ð¤²¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¸°¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÃË¤ÈÈÈºáÀÄÇ¯¤Î´ñÌ¯¤¹¤®¤ë¶¦Æ±À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï¾®ÅÄ¤ò¡È¤¤¤¤ÃË¡É¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¼¹Ù¹¤Ê¤Û¤É¤Î¶µ·±¤ÈÁ±°Õ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÂÎ¡¢Èà¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡£¿¿¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡£
¡¡Ææ¤ÎÃË¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±§Ìî¡£¤Þ¤¿¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÎÃË¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë¾®ÅÄÌò¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÇë¸¶¸î¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À±§Ìî±é¤¸¤ëÆæ¤ÎÃË¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²¶¤¬·¯¤ò¡¢¤¤¤¤ÃË¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ôー¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÀÖ¤È¹õ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÃË¤Î¡ÈÆóÌÌÀ¡É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£
±Ç²è¡ØMan¡×ÆÃÊó±ÇÁü¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Ææ¤ÎÃË¤Î´ñÌ¯¤Ê¸ÀÆ°¤È¡¢¤½¤ì¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¾®ÅÄ¤Îº®Íð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È±§Ìî¾ÍÊ¿¡ÊÆæ¤ÎÃËÌò¡ËÁ°ÅÄ¹°Æó´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤ËºÆ¤Ó»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢Çë¸¶¸î¤µ¤ó¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿±é¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØMan¡Ù¤Ï¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±Ç²è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÇÁ°ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ï25ËÜÌÜ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â·Ò¤®»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËºîÉÊ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Çë¸¶¸î¡Ê¾®ÅÄÌò¡ËÌµ»ö¤Ë·à¾ì¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°ì°Â¿´¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÅªÉÔÌÀ¤ÎÆæ¤ÎÃË¤Ë¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡¢¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë»£±ÆÃæ¤â¤É¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Á´¤¯ÆÉ¤á¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ê¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤À¡¢±§Ìî¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ÈÁ°ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Á°ÅÄ¹°Æó¡Ê´ÆÆÄ¡Ë±§Ìî¾ÍÊ¿¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢25Ç¯Á°¡¢¸ß¤¤¤Ë20Âå¤Îº¢¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢±§Ìî¤¯¤ó¤«¤éÆÍÁ³¡Ö²¶¤ò¼ç±é¤Ç±Ç²èºî¤Ã¤Æ¤ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿»×¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ä¤ÄÆÈ³Ø¤ÇµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï¡¢ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÍ¶¤¤¤À¤«¤é¤È¤ª»î¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢±§Ìî¤¯¤ó¤ò¼ç±é¤ËÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¡¢¼«Á³¤È¡¢¤Þ¤¿»£¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç±é¤¸¤ë±§Ìî¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é20Âå¡¢30Âå¡¢40Âå¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤º¤Ã¤È±Ç²è¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢±Ç²èº×¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¤ò»£¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¹¤¯¿´¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±§Ìî¤¯¤ó¤Ë¤Ï¤½¤Î¸å¤â±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±§Ìî¤¯¤ó¼ç±é¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Ïºî¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«»£¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸ß¤¤¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ºÇ¹â¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ºÇ½é¤Ë±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤±§Ìî¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤ºÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î±Ç²è¤¬»£¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØMan¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÃË¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈà¤Ë¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤Ã¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¡£¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤¨¤Ð¡¢±§Ìî¤¯¤ó¤Î¡Ö²¶¤ò¼ç±é¤Ç±Ç²èºî¤Ã¤Æ¤ä¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¡È»ÅÊÖ¤·¡É¤ò¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ë¾¯¤·Ç¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤ë¡¢±§Ìî¤¯¤ó±é¤¸¤ëÆæ¤ÎÃË¤Î»Ñ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤â¤¤Ã¤È¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Çë¸¶¸î¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡×¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ØMan¡Ù¤ÎµÓËÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¤¯¤ó±é¤¸¤ëÆæ¤ÎÃË¤È´ñÌ¯¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¡¢¾®ÅÄ¸¬ÂÀ¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Ìò¤òÃ¯¤ËÂ÷¤¹¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤á¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÇë¸¶¤¯¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼Çµï¤ò¸«¤Æ¡¢±§Ìî¤¯¤ó±é¤¸¤ëÆæ¤ÎÃË¤Î¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢½Ð±é¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£±§Ìî¤¯¤ó±é¤¸¤ëÆæ¤ÎÃË¤È¡¢Çë¸¶¤¯¤ó±é¤¸¤ë¾®ÅÄ¸¬ÂÀ¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æó¿Í¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¶õµ¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇµÛ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë