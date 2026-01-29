BRAHMAN¡¢¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¿ÔÌ¤Íèº×¡Ù¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò±ÇÁü²½¡¡Âç¥È¥êÌ³¤á¤¿3Æü´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´°Á´¼ýÏ¿
¡¡BRAHMAN¤¬¡¢¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡Ù¤è¤ê¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤ò4·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡10Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯11·î22Æü～24Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢BRAHMAN¤ò´Þ¤àÁ´29ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£BRAHMAN¤Ï3Æü´Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ë¤Ï¡¢3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëBRAHMAN¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´°Á´¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Üー¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¤·¤Æ3Æü´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈCD¤È¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤äÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤Ê¤É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
