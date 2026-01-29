全国公開中の映画『アウトローズ』の新たな本編映像と新場面写真が公開された。

本作は、2018年公開の映画『ザ・アウトロー』の続編となるクライムアクション。前作『ザ・アウトロー』に続きクリスチャン・グーデガストが監督・脚本を務めた。全米公開初日興行収入第1位を記録し（BOX OFFICE MOJO）、すでに第3作の製作も決定している。

休職処分中のロサンゼルス郡保安局刑事ニック（ジェラルド・バトラー）は、銀行強盗事件ののち逃亡したドニー（オシェア・ジャクソン・Jr.）の行方を追って、単身ヨーロッパへ。やがて、ドニーが窃盗を繰り返す犯罪組織と行動を共にしているとの情報を掴んだニックは、世界最大のダイヤモンド取引所を狙う壮大な強盗計画に巻き込まれていく。

公開された映像は、宿敵ドニーを追ってフランスを訪れたニックが一線を越え、強盗団への参加を表明するシーン。強盗団のターゲットとなるダイヤモンド取引所をそれぞれ監視する2人。「見えるか？」とのドニーの電話での問いかけに、「ああ、普通の警備員は携帯をいじってポルノを見る」とニック。さらに「あの犬どもは狩りができる」というドニーの言葉に、「面白くなりそうだ」と応じる。刑事ニックと、強盗犯ドニーが共闘を図るのか。宿敵だった2人の人生が再び深く絡み合っていくことを予感させる。

あわせて公開された場面写真では、ニックとドニーの協力行動と思われる瞬間が描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）