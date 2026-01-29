日本テレビ系で放送中の杉咲花主演ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』に久保史緒里が出演することが決定した。

本作は、主演の杉咲と監督・脚本の今泉力哉のタッグで贈る、“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。

杉咲が演じるのは、27歳の主人公・土田文菜。小説家としてこれまでに2冊の小説を出版し、現在3冊目を執筆中。執筆以外に、普段は古着屋でアルバイトをしている。現在、恋人はいるのだが、さまざまな過去の恋愛体験が影響して、いつからか “きちんと人を好きになること”“きちんと向き合うこと”を避けてしまっている。文菜は「まっすぐ“好き”と言えたのはいつまでだろう？」とふと思う。今の恋人と真剣に向き合うために、文菜はこれまでの恋愛を振り返っていく。

2025年11月に乃木坂46を卒業した久保は、本作がグループ卒業後初のドラマ出演となり、民放GP帯ドラマ初出演となる。演じるのは、物語の後半から登場する紗枝役。役柄の詳細は後日発表される。

久保史緒里 コメント紗枝役を務めます久保史緒里です。脚本を読みながら、会話のなかにやさしい温度を感じました。日常に存在する、気がつく人もいれば、気がつかない人もいる。思う人もいれば、思わない人もいる。そんな言葉や行動のひとつひとつに、ときめきました。今泉監督からいただく繊細な言葉のなかにある余白のような海を紗枝としてどう泳ぐかを考えながらの撮影は大変ぜいたくな時間です。初めてご一緒させていただいた杉咲花さんの凛とした柔らかい空気感は、春の日差しのようで、どきどきした心もまるっと包み込んでいただきました。一視聴者としても、ずっと見ていたい会話と空気感を楽しみたいと思います。

