日銀為替市況（ドル円・午後５時）
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
０１月２９日 １５３円３２～３３銭 （△０．６９）
０１月２８日 １５２円６３～６５銭 （▼２．０８）
０１月２７日 １５４円７１～７３銭 （△０．４７）
０１月２６日 １５４円２４～２７銭 （▼４．１３）
０１月２３日 １５８円３７～４０銭 （▼０．４０）
０１月２２日 １５８円７７～７９銭 （△０．８６）
０１月２１日 １５７円９１～９３銭 （▼０．４５）
０１月２０日 １５８円３６～３８銭 （△０．３０）
０１月１９日 １５８円０６～０８銭 （▼０．１０）
０１月１６日 １５８円１６～１８銭 （▼０．４２）
０１月１５日 １５８円５８～５９銭 （▼０．５９）
０１月１４日 １５９円１７～１８銭 （△０．２４）
０１月１３日 １５８円９３～９６銭 （△１．４５）
０１月０９日 １５７円４８～５０銭 （△１．０２）
０１月０８日 １５６円４６～４８銭 （▼０．０２）
０１月０７日 １５６円４８～４９銭 （△０．１６）
０１月０６日 １５６円３２～３４銭 （▼０．６５）
０１月０５日 １５６円９７～９９銭 （△１．００）
１２月３０日 １５５円９７～９９銭 （▼０．１０）
１２月２９日 １５６円０７～０９銭 （▼０．２９）
１２月２６日 １５６円３６～３８銭 （△０．４６）
１２月２５日 １５５円９０～１０銭 （△０．０８）
１２月２４日 １５５円８２～８４銭 （▼０．２５）
１２月２３日 １５６円０７～０８銭 （▼１．４０）
１２月２２日 １５７円４７～５０銭 （△０．７４）
１２月１９日 １５６円７３～７５銭 （△０．８１）
１２月１８日 １５５円９２～９４銭 （△０．４３）
１２月１７日 １５５円４９～５１銭 （△０．６１）
１２月１６日 １５４円８８～９０銭 （▼０．３７）
１２月１５日 １５５円２５～２７銭 （▼０．３９）
１２月１２日 １５５円６４～６６銭 （▼０．４０）
１２月１１日 １５６円０４～０５銭 （▼０．６１）
１２月１０日 １５６円６５～６７銭 （△０．４６）
１２月０９日 １５６円１９～２０銭 （△０．８４）
１２月０８日 １５５円３５～３６銭 （△０．７３）
１２月０５日 １５４円６２～６３銭 （▼０．６２）
１２月０４日 １５５円２４～２６銭 （▼０．４４）
１２月０３日 １５５円６８～６９銭 （▼０．０８）
１２月０２日 １５５円７６～７８銭 （△０．３９）
１２月０１日 １５５円３７～３９銭 （▼０．９３）
レンジ 前日比
０１月２９日 １５３円３２～３３銭 （△０．６９）
０１月２８日 １５２円６３～６５銭 （▼２．０８）
０１月２７日 １５４円７１～７３銭 （△０．４７）
０１月２６日 １５４円２４～２７銭 （▼４．１３）
０１月２３日 １５８円３７～４０銭 （▼０．４０）
０１月２２日 １５８円７７～７９銭 （△０．８６）
０１月２１日 １５７円９１～９３銭 （▼０．４５）
０１月２０日 １５８円３６～３８銭 （△０．３０）
０１月１９日 １５８円０６～０８銭 （▼０．１０）
０１月１６日 １５８円１６～１８銭 （▼０．４２）
０１月１５日 １５８円５８～５９銭 （▼０．５９）
０１月１４日 １５９円１７～１８銭 （△０．２４）
０１月１３日 １５８円９３～９６銭 （△１．４５）
０１月０９日 １５７円４８～５０銭 （△１．０２）
０１月０８日 １５６円４６～４８銭 （▼０．０２）
０１月０７日 １５６円４８～４９銭 （△０．１６）
０１月０６日 １５６円３２～３４銭 （▼０．６５）
０１月０５日 １５６円９７～９９銭 （△１．００）
１２月３０日 １５５円９７～９９銭 （▼０．１０）
１２月２９日 １５６円０７～０９銭 （▼０．２９）
１２月２６日 １５６円３６～３８銭 （△０．４６）
１２月２５日 １５５円９０～１０銭 （△０．０８）
１２月２４日 １５５円８２～８４銭 （▼０．２５）
１２月２３日 １５６円０７～０８銭 （▼１．４０）
１２月２２日 １５７円４７～５０銭 （△０．７４）
１２月１９日 １５６円７３～７５銭 （△０．８１）
１２月１８日 １５５円９２～９４銭 （△０．４３）
１２月１７日 １５５円４９～５１銭 （△０．６１）
１２月１６日 １５４円８８～９０銭 （▼０．３７）
１２月１５日 １５５円２５～２７銭 （▼０．３９）
１２月１２日 １５５円６４～６６銭 （▼０．４０）
１２月１１日 １５６円０４～０５銭 （▼０．６１）
１２月１０日 １５６円６５～６７銭 （△０．４６）
１２月０９日 １５６円１９～２０銭 （△０．８４）
１２月０８日 １５５円３５～３６銭 （△０．７３）
１２月０５日 １５４円６２～６３銭 （▼０．６２）
１２月０４日 １５５円２４～２６銭 （▼０．４４）
１２月０３日 １５５円６８～６９銭 （▼０．０８）
１２月０２日 １５５円７６～７８銭 （△０．３９）
１２月０１日 １５５円３７～３９銭 （▼０．９３）