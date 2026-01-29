Amazon Original映画『ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い』が、2月25日よりPrime Videoで世界独占配信されることが決定した。

本作は、『アベンジャーズ／エンドゲーム』などのルッソ兄弟（アンソニー＆ジョー・ルッソ）とその製作会社AGBOがプロデュースするアクションアドベンチャー。監督は『ボブ・マーリー ONE LOVE』で脚本を手がけたフランク・E・フラワーズが担当し、ジョー・バラリーニと共に脚本も執筆している。

物語の舞台は、19世紀のカリブ海に浮かぶケイマン諸島。元海賊という暗い過去を封印し、愛する夫や子供たちと平和に暮らしていた主人公エルセル・“ブラッディ・メアリー”・ボーデン（プリヤンカー・チョープラー・ジョナス）。しかし、かつての仲まであり悪名高い元船長コナー（カール・アーバン）が復讐のために現れたことで、平穏な日々は崩れ去る。エルセルは家族を守るため、封印していた“伝説の海賊”としての本能を呼び覚まし、再び戦いに身を投じていく。

主演のプリヤンカー・チョープラー・ジョナスは、家族を守るために過去の因縁と戦う強くヒロインを演じ、激しいアクションも披露。敵役のコナーを『ザ・ボーイズ』のカール・アーバンが演じるほか、夫役でイスマエル・クルス・コルドバ、義妹役でサフィア・オークリー＝グリーンらが出演する。

あわせて公開された日本語予告編とキービジュアル、場面写真には、実在のロケーションで撮影された風景の中、サーベルや銃を用いた戦闘シーンや、愛する者を守る決意を固めたエルセルの力強い姿が映し出されている。

（文＝リアルサウンド編集部）