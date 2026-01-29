東京証券取引所が２９日に発表した１月第３週（１月１９～２３日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１９２１億６１４２万円と３週連続の買い越しとなった。前週は７８０４億２２６４万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は７４９７億円の売り越し。現物・先物の合計では５５７５億円と３週ぶりに売り越した。前週は８６７０億円の買い越しだった。



現物での個人投資家は４７９２億４４５万円と３週ぶりの買い越し。信託銀行は４２４９億１９７７万円と３週連続で売り越した。事業法人は１７５７億４６５５万円と１７連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで８９円（０．２％）下落している。



出所：MINKABU PRESS