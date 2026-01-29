今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第84回（2026年1月29日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

「ハンブンジャクさん好きです、仲良き、なりたい」

湖畔でサワ（円井わん）と庄田（濱正悟）の2人連れを見かけたトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）。

庄田が東京で出会った「ハンブンジャク（錦織の“大盤石”ならぬ“半分弱”）」であることをトキは思い出した。

ご無沙汰なトキとハンブンジャク。

ご無沙汰なサワとヘブン（トミー・バストウ）。

トキはヘブンに庄田を紹介する。錦織（吉沢亮）の友人と聞けば、ヘブンの警戒心は解ける。伝家の宝刀・錦織。ともすると、また、ヘブンはトキの男性の知り合いに嫉妬しかねない。

庄田は錦織の「親しい」友人だと言い、ヘブンと英語で会話する。なぜ、流暢（りゅうちょう）な英会話をしていると賢そうに見えるのか。

日本語もわかるヘブンに感心する庄田に「英語より日本語の得意の西洋人」とヘブンはユーモアで返す。ちなみに、ヘブンを演じているトミーの母国・イギリスはユーモアを愛する国だ。

サワと庄田はふたりで何をしていたのか。昼食後、腹ごなしに湖を散歩していて、サワが「ウマオイ」を知らないというので、教えていたと言う庄田。

「小学校の先生なら、虫の名前と鳴き声は知っといた方がいいよ」とサワにアドバイスしている姿を、トキがほほ笑ましく見ている。

ウマオイの鳴き声は「スイーッチョン」と聞こえると、楽しげにサワに教えている庄田を見てヘブンは「ハンブンジャクさん好きです、仲良き、なりたい」とトキに家へ呼ぼうと提案する。

虫が好きな人に悪い人はいない。気が合いそうと思ったのか。サワと庄田の仲をもっと深めてもらおうと気を利かせたのか。

ヘブンの「レッツゴー」で主題歌に。

