BE:FIRSTライブ番組がWOWOWで2ヵ月連続放送・配信決定

BE:FIRSTが、2023年に国立代々木競技場第一体育館で行った初のアリーナ公演、続いて行った全国アリーナツアーというふたつの大型ライブが、2ヵ月連続特集としてWOWOWで放送される。

■BE:FIRST初の全国ツアーより、初アリーナ公演の模様をオンエア

ボーイズグループの百花繚乱時代にあって、唯一無二のダンスパフォーマンスと圧倒的な歌唱力＆表現力でシーンのトップへと疾走を続けるダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRST。オーディション番組『THE FIRST』から誕生し、2021年にメジャーデビューするや瞬く間に各種チャートを席巻し、さらにアメリカ・アジア・ヨーロッパを回るワールドツアーも成功させるなど、次世代を担うグローバルアーティストとして大きな注目を集めている。

そんな彼らの大型ライブ番組として、まず3月1日17時より放送の『BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023』では、BE:FIRST初の全国ツアー『BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023』より、初アリーナ公演の模様を届ける。

アグレッシブなパフォーマンスと洗練されたアピアランスを武器に、圧倒的な注目度と熱狂的なファンダムを形成し、ボーイズグループの流れに大きな変化を生み出したBE:FIRST。発表する作品がことごとくチャートの上位を席巻し、ファン以外にもその存在が知れ渡り始めた2022年9月に幕を開けた初の全国ツアー『BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023』は、全国17都市で29公演を行ない、各会場を興奮の渦に巻き込んだ。そんなファーストツアーの追加公演として2023年1月に開催された、国立代々木競技場第一体育館での初のアリーナ公演2daysのうち2日目の模様を届ける。

ツアーに先駆けてリリースされたファーストアルバム『BE:1』のナンバーを中心に構成されたステージでは、ライブだからこそ輝く圧巻のパフォーマンスが見る者の心を奪う。「ファーストにしてパーフェクト」といえるほどのすごみを堪能しよう。

4月放送・配信予定の『BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”』は、9都市22公演を回った全国アリーナツアーの模様を届ける。

2022～2023年開催の初の全国ツアー『BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023』で、そのケタ外れのスキルの高さを日本中に知らしめたBE:FIRST。彼らが次なるステップとして挑んだのが、会場と演出のグレードをスケールアップし、2023年11月から翌年2月にかけて9都市22公演を行なった初の全国アリーナツアー『BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”』。ツアーに先駆けてリリースされた4thシングル「Mainstream」が各種音楽チャートで116冠を獲得、追加公演を含むチケットには合わせて170万件に上る応募が寄せられるほどの争奪戦が繰り広げられた。そうした観客の熱気はメンバーにも伝わり、各会場で見せたパフォーマンスでは進化を遂げたダンスを惜しみなく披露、BE:FIRSTが切り開く新時代を予感させるステージとなった。そんな充実した極上のエンターテインメントをたっぷり楽しめる。

メイン写真：『BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023』番組カット

（C）Avex Music Creative / BMSG

■番組情報

WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド『BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023』

03/01（日）17:00～

収録日：2023年1月27日

収録場所：東京 国立代々木競技場第一体育館

WOWOW『BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”』

4月放送・配信予定

収録日：2024年2月24日

収録場所：宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

※各番組放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり

■関連リンク

番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/befirst/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

