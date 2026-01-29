久保史緒里、ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』出演決定！「杉咲花さんの凛とした柔らかい空気感は、春の日差しのようでした」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

久保史緒里が、話題のドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）に出演することが発表された。

■乃木坂46卒業後初のドラマ出演にして、民放GP帯ドラマ初出演

日本テレビ系1月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』は、主演・杉咲花×監督/脚本・今泉力哉のタッグによる、“考えすぎてしまう”人のためのラブストーリー。

自分の好きと相手の好きは違う気がする。

失いたくないから好きな人とはつきあわない。

寂しさとか優しさとか決めつけなさとか、

手に入れることで失うものとか、

離れることで気づけることとか……

曖昧で正解のない“恋愛”というもの。

冬と春の間を行き来するように、

迷って、悩んで、“好き”が煮詰まっていく――。

間違いながらも真剣に生きる主人公・土田文菜をめぐる

普段着の恋の物語。

久保史緒里は、2025年11月に乃木坂46を卒業。『冬のなんかさ、春のなんかね』がグループ卒業後初のドラマ出演となり、民放GP帯ドラマ初出演となる。

乃木坂46在籍時も、大河ドラマ『どうする家康』、朝ドラ『あんぱん』と活動の幅を広げ、2月6日公開予定の映画『ほどなく、お別れです』にも出演。グループ卒業後、俳優として輝く久保の姿に期待が高まる。

物語の後半から出演する久保は、杉咲花演じる主人公「土田文菜の日常」にどのように関わるのか？ 注目の役柄は追って発表される。

■久保史緒里 コメント