羊文学、日本武道館公演のライブフィルムが全国66館の劇場にて一斉上映決定

羊文学が2025年に開催した日本武道館公演を収録したライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now right here.)” at 日本武道館』（劇場版5.1ch）が、全国47都道府県の映画館にて、3月29日に一斉上映されることが決定した。

■劇場空間をライブハウスへと変える、あらたなライブフィルムが誕生

全国上映に先駆け、3月25日には新宿バルト9にて、ファンクラブ「月刊羊文学」会員限定のプレミア上映も開催。また、上映決定に合わせ、日本武道館公演のティザーも公開となった。

4月1日にBlu-rayのリリースも決定している本公演では、2026年の年始に放送されたサッポロビール『第102回箱根駅伝用オリジナルCM』の楽曲として話題となった「光るとき」や「more than words」（TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」エンディングテーマ）、「声」（フジテレビ系月9ドラマ『119エマージェンシーコール』主題歌）、そして武道館ライブの2日前にリリースされた最新アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』収録の新曲などを含む、全20曲を披露。

大阪城ホールを皮切りに、ソウル、上海、北京、広州、台北、バンコクを巡り、ファイナルの日本武道館2DAYS公演を含む全11公演は、即日完全ソールドアウト。アメリカ、アジア、ヨーロッパと1年で3大陸でのツアーを敢行し、躍進を続ける羊文学の“今”を写し出したメモリアルなライブとなった。

本上映イベントは、そのスペシャルなライブを全国47都道府県の映画館で体感できる貴重な機会となる。

映画館上映のために、ライティングや演出の繊細さを映像で表現。さらに“劇場版5.1ch化”を施しマスタリングすることで、劇場空間をライブハウスへと変える、あらたなライブフィルムが誕生した。

家庭では体感することのできない大スクリーンによる圧倒的な臨場感と、静寂さとダイナミックさを兼ね備えた“劇場版5.1ch”サラウンドによる没入感で、観る人を再び日本武道館へと誘う。

上映チケットは、2月23日18時まで先行受付中。

PHOTO BY Daiki Miura ※メイン写真

■羊文学ライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now right here.)” at 日本武道館』セットリスト

1.そのとき

2.Feel

3.電波の街

4.Addiction

5.いとおしい日々

6.つづく

7.マヨイガ

8.声

9.ランナー

10.OOPARTS

11.mother

12.夜を越えて

13.Burning

14.more than words

15.mild days

16.GO!!!

17.未来地図2025

18.砂漠のきみへ

〈ENCORE〉

1.春の嵐

2.光るとき

イベント情報

羊文学ライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now right here.)” at 日本武道館』（劇場版5.1chサウンド）プレミア上映

03/25（水）東京・新宿バルト９

※羊文学ファンクラブ「月刊羊文学」会員限定上映イベント

羊文学ライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now right here.)” at 日本武道館』（劇場版5.1chサウンド）47都道府県上映

03/29（日）47都道府県66館にて一夜限定上映

(C)2026 Sony Music Entertainment

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Dogs」

2026.04.01 ON SALE

Blu-ray『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館』

■関連リンク

羊文学ライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now right here.)” at 日本武道館』ティザー

https://hitsujibungaku.lnk.to/right_here_right_now_teaser

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/