明日の決算発表予定 レーザーテク、コマツ、三井住友ＦＧなど280社 (1月29日)
1月30日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■取引時間中の発表
◆本決算：
<6663> 太洋テクノ [東Ｓ]
など2社
◆第1四半期決算：
<7539> アイナボＨＤ [東Ｓ]
◆第2四半期決算：
<9219> ギックス [東Ｇ]
◆第3四半期決算：
<1878> 大東建 [東Ｐ]
<2127> 日本Ｍ＆Ａ [東Ｐ]
<2875> 東洋水 [東Ｐ]
<3778> さくらネット [東Ｐ]
<4043> トクヤマ [東Ｐ]
<4205> ゼオン [東Ｐ]
<4507> 塩野義 [東Ｐ]
★<4568> 第一三共 [東Ｐ]
<5929> 三和ＨＤ [東Ｐ]
<5938> ＬＩＸＩＬ [東Ｐ]
★<6301> コマツ [東Ｐ]
<7276> 小糸製 [東Ｐ]
<7741> ＨＯＹＡ [東Ｐ]
<8377> ほくほくＦＧ [東Ｐ]
★<9104> 商船三井 [東Ｐ]
<9506> 東北電 [東Ｐ]
<9531> 東ガス [東Ｐ]
<9962> ミスミＧ [東Ｐ]
など131社
■引け後発表
◆本決算：
<2491> Ｖコマース [東Ｐ]
など2社
◆第1四半期決算：
<7839> ＳＨＯＥＩ [東Ｐ]
など6社
◆第2四半期決算：
★<6920> レーザーテク [東Ｐ]
など7社
◆第3四半期決算：
<2002> 日清粉Ｇ [東Ｐ]
<2327> ＮＳＳＯＬ [東Ｐ]
<3092> ＺＯＺＯ [東Ｐ]
★<4506> 住友ファーマ [東Ｐ]
<5332> ＴＯＴＯ [東Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東Ｐ]
<5844> 京都ＦＧ [東Ｐ]
★<6526> ソシオネクス [東Ｐ]
<6770> アルプスアル [東Ｐ]
★<7735> スクリン [東Ｐ]
★<8308> りそなＨＤ [東Ｐ]
★<8316> 三井住友ＦＧ [東Ｐ]
★<8604> 野村 [東Ｐ]
<9009> 京成 [東Ｐ]
<9023> 東京メトロ [東Ｐ]
<9042> 阪急阪神 [東Ｐ]
<9202> ＡＮＡＨＤ [東Ｐ]
<9301> 三菱倉 [東Ｐ]
<9503> 関西電 [東Ｐ]
<9504> 中国電 [東Ｐ]
<9508> 九州電 [東Ｐ]
<9509> 北海電 [東Ｐ]
<9513> Ｊパワー [東Ｐ]
<9719> ＳＣＳＫ [東Ｐ]
など111社
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆第1四半期決算：
<3496> アズーム [東Ｐ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<8309> 三井住友トラ [東Ｐ] (前回16:00)
など18社
合計280社
