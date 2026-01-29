※決算発表の集中期間(1月26日～2月16日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。

1月30日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■取引時間中の発表
　　◆本決算：
　　　<6663> 太洋テクノ [東Ｓ]
　　　など2社
　　◆第1四半期決算：
　　　<7539> アイナボＨＤ [東Ｓ]
　　◆第2四半期決算：
　　　<9219> ギックス [東Ｇ]
　　◆第3四半期決算：
　　　<1878> 大東建 [東Ｐ]
　　　<2127> 日本Ｍ＆Ａ [東Ｐ]
　　　<2875> 東洋水 [東Ｐ]
　　　<3778> さくらネット [東Ｐ]
　　　<4043> トクヤマ [東Ｐ]
　　　<4205> ゼオン [東Ｐ]
　　　<4507> 塩野義 [東Ｐ]
　　★<4568> 第一三共 [東Ｐ]
　　　<5929> 三和ＨＤ [東Ｐ]
　　　<5938> ＬＩＸＩＬ [東Ｐ]
　　★<6301> コマツ [東Ｐ]
　　　<7276> 小糸製 [東Ｐ]
　　　<7741> ＨＯＹＡ [東Ｐ]
　　　<8377> ほくほくＦＧ [東Ｐ]
　　★<9104> 商船三井 [東Ｐ]
　　　<9506> 東北電 [東Ｐ]
　　　<9531> 東ガス [東Ｐ]
　　　<9962> ミスミＧ [東Ｐ]
　　　など131社

　■引け後発表
　　◆本決算：
　　　<2491> Ｖコマース [東Ｐ]
　　　など2社
　　◆第1四半期決算：
　　　<7839> ＳＨＯＥＩ [東Ｐ]
　　　など6社
　　◆第2四半期決算：
　　★<6920> レーザーテク [東Ｐ]
　　　など7社
　　◆第3四半期決算：
　　　<2002> 日清粉Ｇ [東Ｐ]
　　　<2327> ＮＳＳＯＬ [東Ｐ]
　　　<3092> ＺＯＺＯ [東Ｐ]
　　★<4506> 住友ファーマ [東Ｐ]
　　　<5332> ＴＯＴＯ [東Ｐ]
　　　<5334> 特殊陶 [東Ｐ]
　　　<5844> 京都ＦＧ [東Ｐ]
　　★<6526> ソシオネクス [東Ｐ]
　　　<6770> アルプスアル [東Ｐ]
　　★<7735> スクリン [東Ｐ]
　　★<8308> りそなＨＤ [東Ｐ]
　　★<8316> 三井住友ＦＧ [東Ｐ]
　　★<8604> 野村 [東Ｐ]
　　　<9009> 京成 [東Ｐ]
　　　<9023> 東京メトロ [東Ｐ]
　　　<9042> 阪急阪神 [東Ｐ]
　　　<9202> ＡＮＡＨＤ [東Ｐ]
　　　<9301> 三菱倉 [東Ｐ]
　　　<9503> 関西電 [東Ｐ]
　　　<9504> 中国電 [東Ｐ]
　　　<9508> 九州電 [東Ｐ]
　　　<9509> 北海電 [東Ｐ]
　　　<9513> Ｊパワー [東Ｐ]
　　　<9719> ＳＣＳＫ [東Ｐ]
　　　など111社

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆第1四半期決算：
　　　<3496> アズーム [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　◆第3四半期決算：
　　　<8309> 三井住友トラ [東Ｐ] (前回16:00)
　　　など18社
　　合計280社

