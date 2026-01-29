「日経225ミニ」手口情報（29日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限1万9620枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月29日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9620枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19620( 14120)
ソシエテジェネラル証券 9795( 9295)
バークレイズ証券 5879( 5879)
SBI証券 5492( 1736)
楽天証券 2329( 955)
松井証券 690( 690)
マネックス証券 431( 431)
フィリップ証券 389( 389)
三菱UFJeスマート 519( 221)
インタラクティブ証券 139( 139)
モルガンMUFG証券 100( 100)
日産証券 70( 70)
岩井コスモ証券 37( 37)
JPモルガン証券 1029( 29)
ドイツ証券 28( 28)
立花証券 8( 8)
ゴールドマン証券 4( 4)
三菱UFJ証券 6502( 2)
共和証券 1( 1)
みずほ証券 1500( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 250459( 250069)
ソシエテジェネラル証券 158677( 158677)
バークレイズ証券 83113( 82723)
SBI証券 87621( 44946)
サスケハナ・ホンコン 30054( 30054)
松井証券 29691( 29691)
楽天証券 47015( 22701)
日産証券 20218( 20218)
JPモルガン証券 11646( 11646)
三菱UFJeスマート 16735( 8675)
モルガンMUFG証券 7696( 7432)
ビーオブエー証券 7158( 7158)
BNPパリバ証券 7085( 7085)
みずほ証券 5424( 5395)
マネックス証券 4823( 4823)
広田証券 3597( 3597)
野村証券 3633( 3587)
ゴールドマン証券 3537( 3535)
フィリップ証券 2594( 2594)
東海東京証券 2444( 2444)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
楽天証券 28( 20)
SBI証券 31( 15)
マネックス証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 13( 5)
フィリップ証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース