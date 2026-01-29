「TOPIX先物」手口情報（29日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限1万832枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月29日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万832枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 10832( 10832)
ABNクリアリン証券 10542( 10542)
バークレイズ証券 6441( 6441)
JPモルガン証券 4024( 4024)
ビーオブエー証券 2621( 2621)
ゴールドマン証券 1836( 1808)
BNPパリバ証券 1084( 1084)
SBI証券 955( 879)
モルガンMUFG証券 785( 785)
サスケハナ・ホンコン 752( 752)
UBS証券 795( 740)
日産証券 609( 609)
ドイツ証券 483( 483)
野村証券 571( 342)
HSBC証券 293( 293)
シティグループ証券 153( 153)
フィリップ証券 89( 89)
インタラクティブ証券 62( 62)
三菱UFJeスマート 70( 60)
松井証券 22( 22)
みずほ証券 174( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース