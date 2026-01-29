『銀魂』新作映画バトルPV解禁 豪華キャスト登壇！舞台あいさつ日程発表
アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（2月13日公開）白熱した戦いを予感させるバトルPVが解禁された。また、銀魂キャストが登壇する公開後舞台あいさつが実施されることが決定した。
【動画】神楽の顔が激変！公開された『銀魂』新作映画バトルPV
新八・神楽 VS 阿伏兎編のバトルPVでは、戦闘民族・夜兎同士が激突する息を呑む戦いが描かれている。宇宙海賊・春雨第七師団の副団長を務める阿伏兎を相手に、新八と神楽が力を合わせて立ち向かうその戦いは、それぞれの気迫がぶつかり合う迫力あふれるバトルシーンの連続。圧倒的な強敵を前にしながらも、「僕が神楽ちゃんを守るんだ！」と叫ぶ新八の姿もエモーショナルに描かれている。
映像のラストには、仲間への想いから限界を超えて力を解放する覚醒した神楽の姿が映し出されるなど、さらなる激闘を強く予感させる映像となっている。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作で、架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。
19年6月に完結し、コミックスは累計7300万部を突破する人気作品で、06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れるのは、万事屋の銀時・新八・神楽の3人で、原作史上最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化する。
『銀魂』の勢いは止まらない!!2月13日（金）実施の初日舞台挨拶を皮切りに怒涛の大炎上祭の開催が決定!!!
＜兄妹大炎上祭＞＜真選組大炎上祭＞＜吉原大炎上祭＞と各キャラクターにフォーカスした舞台挨拶を三発続けて実施!!
それぞれの視点で行われる大炎上祭で熱くなれ！
◆『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』舞台挨拶＜兄妹大炎上祭＞
・会場：イオンシネマみなとみらい
・日時：2月21日（土）14：30の回（上映終了後舞台挨拶）
・登壇者：釘宮理恵、日野聡
◆『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』舞台挨拶＜真選組大炎上祭＞※ライブビューイング付き
・会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場
・日時：2月22日（日）14：00の回（上映終了後舞台挨拶）／17：35の回（上映前舞台挨拶）
・登壇者：千葉進歩、中井和哉、鈴村健一、太田哲治
※ライブビューイング実施劇場は追って公式サイト、公式SNSでお知らせいたします。
◆『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』舞台挨拶＜吉原大炎上祭＞
・会場：TOHOシネマズ 新宿
・日時：3月1日（日）11：30の回（上映終了後舞台挨拶）
・登壇者：甲斐田裕子、三瓶由布子、井上喜久子
