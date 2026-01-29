2ヶ月連続でBE:FIRST特集 WOWOWで2つの大型ライブを3月から放送＆配信
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2023年に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催した初のアリーナ公演、続いて開催した全国アリーナツアーという2つの大型ライブを、WOWOWが2ヶ月連続特集として放送＆配信する。
【シーン写真】パフォーマンス以外の姿も…海辺でのBE:FIRST
3月1日午後5時からは『BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023』を放送＆配信。2022年9月に幕を開けた初の全国ツアー『BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023』は、全国17都市で29公演を行い、各会場を興奮の渦に巻き込んだ。
そんな初ツアーの追加公演として2023年1月に開催された、東京・国立代々木競技場第一体育館での初のアリーナ公演2Daysのうち2日目の模様となる。ツアーに先駆けてリリースされたファーストアルバム『BE:1』のナンバーを中心に構成されたステージでは、ライブならではの圧巻のパフォーマンスが展開される。
4月に放送＆配信予定の『BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”』は、『BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023』の次なるステップとして開催された、9都市22公演を行った初の全国アリーナツアーの模様。2024年2月24日の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナの公演となる。
ツアーに先駆けてリリースされた4thシングル「Mainstream」が各種音楽ランキングを席巻し、追加公演を含むチケットには合わせて170万件に上る応募が寄せられるほどの争奪戦が繰り広げられた。各会場で見せたパフォーマンスでは進化を遂げたダンスを惜しみなく披露し、BE:FIRSTが切り開く新時代を予感させるステージとなっている。
■『BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023』
3月1日（日）午後5：00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり
■『BE:FIRSTARENA TOUR 2023-2024“Mainstream”』
4月放送＆配信予定
