久保史緒里、乃木坂46卒業後初のドラマ出演決定「大変ぜいたくな時間」 杉咲花主演ドラマ【コメント全文】
俳優の久保史緒里が、杉咲花が主演を務める日本テレビ系1月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜 後10：00）に出演することが29日、発表された。久保は、2025年11月に乃木坂46を卒業後、初のドラマ出演となり、民放GP帯ドラマ初出演となる。
【場面写真】元カップルを演じる杉咲花＆柳俊太郎
本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで送る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや、かなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいく物語となる。
久保は、乃木坂46在籍時も、大河ドラマ『どうする家康』、朝ドラ『あんぱん』に出演するなど活動の幅を広げ、2月6日公開予定の映画『ほどなく、お別れです』にも出演。グループ卒業後、俳優として輝く久保の姿に注目が集まっている。
今回の出演にあたって、久保は「脚本を読みながら、会話のなかにやさしい温度を感じました。日常に存在する、気がつく人もいれば、気がつかない人もいる。思う人もいれば、思わない人もいる。そんな言葉や行動のひとつひとつに、ときめきました。今泉監督からいただく繊細な言葉のなかにある余白のような海を紗枝としてどう泳ぐかを考えながらの撮影は大変ぜいたくな時間です」とコメント。物語の後半から出演し、主人公・文菜の日常に関わっていく。役柄は追って発表される。
【コメント全文】
紗枝役を務めます久保史緒里です。
脚本を読みながら、会話のなかにやさしい温度を感じました。日常に存在する、気がつく人もいれば、気がつかない人もいる。思う人もいれば、思わない人もいる。そんな言葉や行動のひとつひとつに、ときめきました。今泉監督からいただく繊細な言葉のなかにある余白のような海を紗枝としてどう泳ぐかを考えながらの撮影は大変ぜいたくな時間です。
初めてご一緒させていただいた杉咲花さんの凛とした柔らかい空気感は、春の日差しのようで、どきどきした心もまるっと包み込んでいただきました。
一視聴者としても、ずっと見ていたい会話と空気感を楽しみたいと思います。
