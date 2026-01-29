「R―1グランプリ2026」準々決勝の結果が29日、発表され、フリーアナウンサーの石井亮次（48）が準決勝進出を決めた。

CBCテレビ「ゴゴスマ〜GO GO！Smile！〜」（月〜金曜後1・55）に出演した後、名古屋市内で一報を知った石井は大喜びだ。

前日28日の準々決勝の舞台後には「正直、手応えはなかった」と吐露。アナウンサーの職を生かした「MCあるある」で会場の笑いを誘ったが、1、2回戦での舞台裏での出場者の姿を見て、「笑いを取る、人の関心を得るのがいかに難しいか、改めて思いました。芸人さんへのリスペクトが2倍にも3倍にもなりました」と明かしていた。

史上最多の6171人がエントリーした今回。準々決勝に122人が出場し、準決勝へは35人が進出。200倍もの狭き門を突破して、来月15日に東京で準決勝を迎える。開催はちょうど日曜日。月〜土曜は生番組のMCを務めているが、1週間のうち日曜日だけオフ。出場に障害はない。

父の形見である“勝負ネクタイ”を締めて壇上へ。芸人ではないフリーアナがファイナル進出の快挙達成なるか、注目だ。

石井アナの他には、ZAZY、ふかわりょう、中山功太、島田珠代、ルシファー吉岡らが進出した。

【準決勝進出者】（エントリー順）

ヒロ・オクムラ、メガネロック大屋、真輝志、惹女香花、ZAZY、kento fukaya、栗尾真理、石井亮次、あぁ〜しらき、ホロッコ こまり、島田珠代、紺野ぶるま、かが屋 賀屋、ふかわりょう、しんや、おしみんまる、ななまがり 初瀬、ななまがり 森下、チャギントン、うちまつげ 内間、サツマカワRPG、さすらいラビー 中田、ナカヤ、ルシファー吉岡、ネコニスズ ヤマゲン、エアコンぶんぶんお姉さん、トンツカタン お抹茶、カラタチ 前田、渡辺銀次、ヨネダ2000 誠、今井らいぱち、中野なかるてぃん、九条ジョー、キンタロー。、中山功太（35人）