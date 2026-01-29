『地獄先生ぬ〜べ〜』美樹しか認識できない怪異 ダイダラボッチ役は杉田智和！第18話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第18話「ダイダラボッチ」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。作中に登場するダイダラボッチ役は杉田智和が担当する。
【画像】不気味すぎる！杉田智和が演じるダイダラボッチ 公開された場面カット
2月4日放送の第18話は、建設中のビルの陰でしおれる花を見つけた美樹は、ビルに向かって「どっか行きなさいよ」と悪態をつく。すると翌日、ビルは道路の反対側に移動していた。
だが美樹以外誰もそのことに気づかない。ぬ〜べ〜に相談しても「妖気のたぐいは感じない」という。自分にしか認識できない、という状況は次第に不安から恐怖へと変わり…。
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』にて連載された漫画が原作で、鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと「ぬ〜べ〜」が、生徒を守るため妖怪や悪霊など怪奇現象と闘う姿を描いた学園ヒーローアクション作品。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。第1クールが2025年7月〜9月にかけて放送された。
