浜田雅功、人気俳優と“パンスト”2ショット 相手の希望にツッコミ「なんやねん！」
俳優の伊藤英明が31日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。大ファンであるダウンタウン・浜田雅功と大阪を舞台に街ブラする。
【動画】「なんやねん！」人気俳優とパンストの引っ張り合いにツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。相方は前回に引き続き、シリアスからコミカルまで自在に演じ分ける幅広い表現力で、数々のドラマ・映画で主役を務め、観る者を惹きつけてやまない実力派俳優・伊藤英明。
「大阪あったかいもん巡り 麺編 」と題し、寒い冬にぴったりなアツアツの麺料理を巡る。2人は、“辛ウマ好き”だという伊藤におすすめの心斎橋にある「麻婆豆腐ラーメン専門店」や、ダウンタウンのなじみの店を訪れる。
エンディングでは、伊藤たっての希望でパンストを被って動画の撮影を行う。これには浜田も「なんやねん！」と思わず呆れ顔を浮かべる…。
