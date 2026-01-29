列島各地で乾燥注意報…10日連続「乾燥注意報」の東京・阿佐谷で住宅火災　“強烈寒気”再襲来で東京23区でも1cmの積雪か

住宅やビルが立ち並ぶ一角から上がる、白い煙。

屋根が崩れ落ち、骨組みがむき出しになっています。

29日午後、東京・杉並区のJR阿佐ヶ谷駅付近で火事が発生。

現場は駅から約500メートル離れた住宅街です。

午後2時過ぎ、建物が燃えていると通報がありました。

警視庁などによりますと、2階建ての住宅から出火したとみられ、周辺の複数の住宅に燃え広がっているということです。

東京消防庁のポンプ車など38台が出動し、午後5時現在も消火活動が続いていますが、これまでにけが人や逃げ遅れは確認されていないということです。

29日の東京都の最小湿度は25％と、乾燥注意報が10日連続で出されています。

また、29日は列島の多くの地域でも乾燥注意報が出されています。

火の元、火の取り扱いに十分に注意が必要です。

一方、関東ではこのあとの帰宅時間帯に注意が必要なのが雪です。

東京23区でも雪が積もる可能性があります。

東京・立川市では雪が降り始め、フードをかぶり雪対策する人たちの姿も見られました。

八王子市でもすでに雪が降り出しています。

神奈川・箱根町の強羅駅前でも、雪がパラパラと舞い始め白い粒が落ちてきていました。

このあと東京23区でも1cmの雪が降る恐れがあります。