フリーアナウンサーの石井亮次（48）が29日、ピン芸人日本一決定戦「R−1グランプリ」の準決勝に進出した。大阪、東京で行われた準々決勝の結果がR−1グランプリ公式Xで発表された。初挑戦で準決勝進出の快挙を達成した。

今回は大会史上最多となる6171人がエントリー。初挑戦の石井アナは昨年11月に1回戦、1月に2回戦を突破した。28日の準々決勝では生放送のハプニングなどを4分間のネタに盛り込み、会場を爆笑させた。人生の節目でつけてきた亡き父のネクタイをしめて、舞台の上がった。舞台を終えた石井アナは「やったぜという手応えはないけど、4分間、充実していた」と振り返っていた。

準決勝は2月15日に東京で行われる。昨年は9人が決勝に進出。R−1ファイナリストの夢がグッと近づいた。

▼準決勝進出の35人は以下の通り（35人、エントリー番号順）

ヒロ・オクムラ、メガネロック大屋、真輝志、惹女香花、ZAZY、kento fukaya、栗尾真理、石井亮次、あぁ〜しらき、ホロッコ・こまり、島田珠代、紺野ぶるま、かが屋・賀屋、ふかわりょう、しんや、おしみんまる、ななまがり・初瀬、ななまがり・森下、チャギントン、うちまつげ・内間、サツマカワRPG、さすらいラビー・中田、ナカヤ、ルシファー吉岡、ネコニスズ・ヤマゲン、エアコンぶんぶんお姉さん、トンツカタン・お抹茶、カラタチ・前田、渡辺銀次、ヨネダ2000・誠、今井らいぱち、中野なかるてぃん、九条ジョー、キンタロー。、中山功太