Amazonでは、2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催中。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

‎スマートフォン・パソコン周辺機器など、幅広いガジェットで人気のユーグリーン・ジャパンが販売する「UGREEN MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh」は、29%オフの6,825円（税込）で販売中です。

強力マグネットが安心のワイヤレス充電モバイルバッテリーがセールに

↑「UGREEN MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」

「UGREEN MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh」は、Qi2規格に対応し、最大出力25Wのマグネット式ワイヤレス充電が可能な容量10000ｍAhのモバイルバッテリー。新開発のマグネットモジュールにより端末を自動で吸着・位置合わせしてくれるため、端末とバッテリーがずれにくく、安定した高出力給電を実現しているといいます。iPhone 17 Pro Maxの場合、約1.8回のフル充電が可能で、約38分でバッテリー容量0％から50％までの高速充電ができるとのことです。

また、約10,000回の折り曲げに耐えられるという22cmのUSB-Cケーブルも内蔵されており、有線ならスマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホンなどに最大出力30Wでの充電が可能。ワイヤレス充電と内蔵ケーブルと併用すれば、最大3台の端末を同時に充電可能だそうです。

加えて、独自の冷却機能「Terminal Guard」やMCUチップによる13の充電制御・保護機能を搭載。充電中でも本体や端末の安全を守ってくれるとのことです。

UGREENのモバイルバッテリーはAmazonセールでチェック！

