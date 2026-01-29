2児の母・押切もえ「栄養解析をしました」健康意識した手料理披露「家族愛溢れてる」「見習いたい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/29】モデルの押切もえが1月28日、自身のInstagramを更新。手作りの魚料理を公開した。
【写真】2児の母・46歳レジェンドモデル「家族愛溢れてる」健康意識した手作り鰆の唐揚げ
押切は「昨年末、久しぶりに身体の隠れた栄養不足などを調べる栄養解析をしました」と報告。「そこでもっとお魚を摂った方が良いという結果が出たので、最近はお肉に加えてお魚も貝類もしっかり」「この日は鰆の唐揚げに」と記し、皿を手にした写真を投稿した。皿には、カラッと揚がった鰆の唐揚げが丁寧に盛り付けられ、カットしたレモンが添えられている。
「私は塩焼きでも良い気分だったけど、『唐揚げがいいなぁ』という子どもの声に応えて作りました」と子どもとの微笑ましいやり取りも明かしている。
この投稿は「家族愛溢れてる」「健康意識高くて尊敬」「見習いたい」「盛り付けが綺麗」と反響を呼んでいる。
押切は2016年11月、プロ野球・涌井秀章投手と交際約1年を経て入籍。2018年3月に第1子男児を、2021年7月に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆押切もえ、手作りの魚料理披露
◆押切もえの投稿に「家族愛溢れてる」と反響
