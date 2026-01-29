久保史緒里、乃木坂46卒業後初＆民放GP帯ドラマ初出演決定「冬のなんかさ、春のなんかね」後半から登場
【モデルプレス＝2026/01/29】2025年11月に乃木坂46を卒業した久保史緒里が、杉咲花主演の日本テレビ系2026年1月期ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時〜）に出演することが決定した。グループ卒業後初のドラマ出演となり、民放GP帯ドラマには初出演となる。
紗枝役を務めます久保史緒里です。脚本を読みながら、会話のなかにやさしい温度を感じました。日常に存在する、気がつく人もいれば、気がつかない人もいる。思う人もいれば、思わない人もいる。そんな言葉や行動のひとつひとつに、ときめきました。今泉監督からいただく繊細な言葉のなかにある余白のような海を紗枝としてどう泳ぐかを考えながらの撮影は大変ぜいたくな時間です。初めてご一緒させていただいた杉咲花さんの凛とした柔らかい空気感は、春の日差しのようで、どきどきした心もまるっと包み込んでいただきました。一視聴者としても、ずっと見ていたい会話と空気感を楽しみたいと思います。
◆久保史緒里、乃木坂46卒業後初のドラマ出演決定
乃木坂46在籍時も、大河ドラマ「どうする家康」や朝ドラ「あんぱん」などで活動の幅を広げ、2月6日公開予定の映画「ほどなく、お別れです」にも出演する久保。グループ卒業後、俳優として輝く久保の姿にも注目が集まっている。本作には物語の後半から出演。主人公「土田文菜の日常」にどのように関わるのか、その役柄は後日発表される。
◆杉咲花主演「冬のなんかさ、春のなんかね」
本作は、杉咲演じる主人公・土田文菜（あやな）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。文菜のまわりには現在の彼氏・ゆきお（成田凌）、文菜に片想いする元バイト先の先輩・小太郎（岡山天音）、ゆきおには話せないことも話せる先輩の小説家・山田線（内堀太郎）が登場。そして、文菜の高校時代の元彼・柴咲（倉悠貴）との過去の恋愛も明らかに。過去の恋愛を含め、文菜の恋愛観をリアルに浮き彫りにする描写が話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆久保史緒里コメント
紗枝役を務めます久保史緒里です。脚本を読みながら、会話のなかにやさしい温度を感じました。日常に存在する、気がつく人もいれば、気がつかない人もいる。思う人もいれば、思わない人もいる。そんな言葉や行動のひとつひとつに、ときめきました。今泉監督からいただく繊細な言葉のなかにある余白のような海を紗枝としてどう泳ぐかを考えながらの撮影は大変ぜいたくな時間です。初めてご一緒させていただいた杉咲花さんの凛とした柔らかい空気感は、春の日差しのようで、どきどきした心もまるっと包み込んでいただきました。一視聴者としても、ずっと見ていたい会話と空気感を楽しみたいと思います。
【Not Sponsored 記事】