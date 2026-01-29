車をレンタルして挑む男子生徒も…オーストラリアの学生が憧れるリア充イベント「フォーマル」とは？
海外映画にしばしば登場するダンスパーティー「プロム」。アメリカを舞台とした映画に登場することが多いためアメリカ文化というイメージが強いですが、実はオーストラリアでも似たようなイベントがあることを知っていますか？
☆☆☆☆
そもそもプロムとは「プロムナード（promenade）」の略称で、アメリカやイギリスなどの学校でおこなわれるダンスパーティーのこと。一般的には、高校の卒業を祝う形で開催されることがほとんどです。
さて、オーストラリア版のプロムは「フォーマル」という名で呼ばれており、アメリカと同じく高校3年時に開催されます。実際、筆者は高校2年生の時にオーストラリア留学しており、「私は多分参加できないわ」と諦めているクラスメイトや「卒業までに恋人を作って絶対に行く！」と宣言するクラスメイトを見て、彼らにとって非常に関心の高いトピックであることをひしひしと感じた覚えがあります。
2年生ですでにそのようなテンションなのですから、フォーマルを迎える3年生の意気込みたるや相当なもの。当日には車をレンタルして登場する男子もいました。
残念ながら筆者はフォーマルが開催される前に帰国したのですが、似たようなパーティーに参加する機会に恵まれました。高校2年生でおこなわれるフォーマルの前段階的なイベントの「セミフォーマル」です。任意参加のフォーマルと違い、セミフォーマルは2年生の全員が参加必須。なんとペアの相手は学校側が指定し、当日は社交ダンスをします。
相手の名前は事前に知らされるのですが、生徒の人数が多い学校の場合は初対面の人とあたることもしばしば。たまたまペアになった相手が、校内の有名人や人気者である可能性もあり、そのワクワク感に筆者自身も盛り上がりました。
☆☆☆☆
フォーマルにせよ社交ダンスにせよ、日本人である筆者にとってはすべてが新鮮な経験でした。卒業式にこうしたイベントを行う文化は、オーストラリアの子どもたちが学生生活を謳歌するためのモチベーションのひとつになっているのかもしれません。
（取材・文＝つちだ四郎）