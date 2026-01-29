美人グラドル「31歳の娘と90歳の父」親子ショット公開「お父さんお若い」「ほっこり」と反響
【モデルプレス＝2026/01/29】モデル、グラビアアイドル、YouTuberとして活動するそよんが1月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。父との2ショットを公開した。
【写真】31歳美人グラドル「お父さんお若い」90歳の父との親子ショット
そよんは「31歳の娘と90歳の父」とつづり、ラーメン店内で撮影した父との写真を投稿。笑顔でピースサインをするそよんと父がソファに隣り合って座る仲睦まじい姿が収められていた。
この投稿は「素敵な関係」「仲良し親子」「ほっこりする」「最高の笑顔」と反響を呼んでいる。
そよんは、日本生まれ、日本育ちの韓国人で、2019年に「関西コレクション2019」に出演。2020年に雑誌「週刊ヤングジャンプ」（集英社）でグラビアデビューし、同年4月にYouTubeチャンネル「そよんちゃんねる」を開設した。（modelpress編集部）
