「王様のブランチ」美人リポーター、ショーパン×タイツで美脚輝く “全部私物”ハリポタコーデに「世界観に合ってる」「完成度すごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】モデルの松元絵里花が1月28日、自身のInstagramを更新。舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」のセットを背景にしたコーディネートを公開し、注目を集めている。
【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター「スタイル抜群」美脚透けるタイツコーデ
松元は「舞台『＃ハリーポッターと呪いの子 』のステージの裏側に潜入してきました」とつづり、同日放送のTBS系「よるのブランチ」（毎週水曜よる11時56分〜）でのロケオフショットを投稿。ブラウンのジャケットにマフラー、スラリと伸びる脚のラインが際立つミニ丈ボトムスにタイツを合わせたコーディネートは「全部私物です（笑）」と紹介し、舞台の世界観に合わせたシックな装いになっている。
この投稿には「スタイル抜群」「雰囲気がおしゃれ」「タイツ姿が素敵」「ハリポタコーデ可愛い」「世界観に合ってる」「完成度すごい」などの反響が寄せられている。
松元は、2014年から雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の専属モデルを約6年務め、2016年には「三愛水着楽園イメージガール」に選ばれた。現在はTBS系「王様のブランチ」のリポーターを務めている。（modelpress編集部）
◆松元絵里花、私物コーデで「ハリー・ポッター」舞台潜入
◆松元絵里花の投稿に反響
