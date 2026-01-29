今、服買うなら【ユニクロ × JWA】で！ 40・50代のスタメン候補♡「おすすめアイテム」

今洋服を買うなら、春にも着られる素材やデザインを意識して選ぶといいかも。そこで今回は【ユニクロ × JW Anderson（ジェイダブリュー アンダーソン）】から、爽やかなシャツとジーンズをピックアップしました。即戦力になりつつ、ロングシーズン大人コーデで活躍してくれそうです。人と差がつく着こなしを目指してみて。

シンプルなのにこなれ見えするショート丈シャツ

【ユニクロ】「オックスフォードシャツ」\3,990（税込）

きちんと感があり、オンにもオフにも使いやすいレギュラーカラーのシャツ。ショート丈なので、ボトムスにインせずともすっきり着られそうです。裾にJWAの刺繍デザインが施されているのもポイント。冬はニットトップスのインナーとして、春は一枚で着られてロングシーズン活躍してくれます。清潔感のあるホワイトのほか、春を先取りできそうなライトグリーン・ブルーも展開。

サマ見え & 体型カバーが狙えるバギーパンツ

【ユニクロ】「バギージーンズ」\4,990（税込）

腰まわりはすっきりしつつ裾に向かって細くなるシルエット。レッグラインにはゆとりがあるのが特徴で、大人のカジュアルコーデにこなれ感をプラスしてくれそう。オールシーズン穿けるから、カラーやサイズがそろう今のうちの買っておくのがおすすめ。カラーはこちらの濃いブルー・淡いブルー・ナチュラルカラーの全3色展開です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M