蒸しだから味わえる濃厚な海の旨み

牡蠣の新スタイル定食「カキフタ」

愛知県知多半島・美浜町にある海辺のグルメスポット『牡蠣小屋 ウッドデザインパーク野間』が1月26日(月)から新たな名物メニュー「カキフタ」の提供をスタート！

「カキフタ」は牡蠣小屋の定番「焼き」ではなく「蒸し」にフォーカスした新感覚の定食です。

むき身の牡蠣を、昆布を敷いたせいろでじっくりと蒸し上げ、料理酒の香りをまとわせることで、外はふっくら、中はプリッとした食感&濃厚な甘みを引き出します。

ふたを開ける瞬間に立ち上る湯気と香りが、まさに海のごちそうを予感させてくれます！

南知多道路美浜ICより車で15分ほど、名古屋から車で1時間以内という近場にありながら、海を眺めながら冬のグルメを味わえるという絶好のロケーションも魅力です。

牡蠣小屋の新しい楽しみ方

冬の牡蠣小屋といえば、殻ごと焼いて味わうのが定番スタイルですが、「カキフタ」はその常識に新風を吹き込みます。

せいろ蒸しにすることで牡蠣の旨みを閉じ込め、縮みにくいふっくら食感を実現。

さらに剥きたての牡蠣を使用しているところも特長で、熱い殻をむく手間もなく殻をむく手間なくそのままお箸で楽しめるから、普段あまり牡蠣を食べないという人にもお勧めです。

シチュエーション問わず満喫できること間違いなし！

カキフタ定食の詳細は？

「カキフタ」定食(4,500円)は以下の構成で満足度たっぷり！

・せいろ蒸し牡蠣(剥き身10個)

・カキフライ

・わかめご飯

・みそ汁

・小鉢

蒸し牡蠣だけでなく、定食としてのバランスも良く、世代問わず満足感の高い内容です。

せいろ蒸しで旨みを堪能した後のカキフライも、外はサクッと中はジューシーで、牡蠣の多様な味わいを楽しめます。

日本最大級の牡蠣小屋が

ますますパワーアップ！

『ウッドデザインパーク野間』は2025年11月のリニューアルオープンで、鉄板焼き・蒸し・フライと3つの味わいを楽しめる日本最大級の牡蠣小屋に。

冬季限定の店舗では、焼き牡蠣の食べ放題コースや海鮮満喫コースなども展開され、家族やグループでの利用にも人気です。

東海エリア冬のグルメ旅に

お勧めな理由は？？

名古屋から車でドライブしながら立ち寄りやすく、美しい海を眺めながら牡蠣を楽しめるのはかなり嬉しいポイント！

平日のランチ利用や週末の女子旅、冬のドライブデート、家族旅行などなど色々と利用できそうです。

牡蠣好きならずとも、蒸しとフライの両方で牡蠣の魅力を再発見できるので、ぜひ味わってみて。

というわけで「カキフタ」は牡蠣小屋の新たなスタンダードとして今後も大注目です。

まだまだ続きそうな冬の寒さを吹き飛ばすべく、旬の牡蠣×せいろ蒸しを求めて知多半島へ足を運んでみては？

⇒予約はこちら

店舗名：ウッドデザインパーク野間

住所：愛知県知多郡美浜町小野浦二ツ廻間35-4

電話番号：080-3610-8084

営業時間：平日11:00～18:00、休日11:00～21:00

定休日：火曜

公式サイト：https://wood-designpark.jp/noma/