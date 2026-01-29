「ジャパンキャンピングカーショー」をご存じでしょうか？ 家族で楽しむアジア最大級のキャンピングカー＆アウトドアレジャーの祭典で2026年1月30日（金）から2月2日（月）までの4日間、幕張メッセ1～6ホール（全面積40,500㎡）を使用して開催します。

会場には全国の人気ビルダーによる最新モデル・話題の新型車・ファミリー層に人気の定番モデルなど、約400台のキャンピングカーが勢ぞろい。さらに、アウトドアギア・キャンプ用品・車中泊関連グッズ・レジャー体験エリアなども多数展開し、家族みんなで楽しめる総合アウトドアイベントとして開催します。この規模でのキャンピングカーショーは日本で一番の規模であり、アジアでも最大級！

そんなキャンピングカーのイベントに、なぜスイーツメディアufu.（ウフ。）が！？ というと、2026年度の本イベントにトップパティシエが参加するなど、偏愛スイーツ・秘蔵のグルメが大集結。新たな試みとしてとってもユニークなグルメゾーンができるということで、開催を前に取材させていただきました。

もはやグルメフェス！ 麻婆豆腐から話題の韓国のグリークヨーグルトまで！ クラフツマンシップにあふれたフードメニュー

今回、この新しいゾーンを監修するのは、「食にまつわる「物語」を届けるフードメゾン「tale.」さん。「くるま旅に新しいごちそうを」をコンセプトにしたグルメゾーンを監修しています。

“手間を惜しまず、非効率を愛し、偏愛を貫くクラフツマンシップの物語を、トップシェフやインフルエンサー、まだ注目されていない隠れた名店と共演をすることで、キャンピングカーにおける食体験の新しい楽しみ方を具現化したい”

そんな強いメッセージから出店するお店は、ミシュラン星付きシェフをはじめとした名だたるトップクリエイターとコラボするアーティストや洋菓子の世界大会に出たばかりの若きパティシエ、そして厳選された日本の本当に美味しい食材たちが大集合。まるで某グルメ雑誌のフェスティバルのような、そうそうたる顔ぶれ。

それでは一つ一つご紹介していきます。

数々のトップシェフが愛用する幻の芋を世界一贅沢なフライドポテトに！「熟成フライドポテト 井上式」

熟成フライドポテト井上式（税込 1,200円）

知っていますか？ スイートポテトよりあま～いじゃがいもがあることを。フライドポテトの素材は、雪室で18ヶ月以上熟成した「とかち井上農場」の「雪蔵甘熟メークイーン」。数多のトップシェフが予約待ちをしてでも入手したいこの食材は、切ると透明に透き通るくらい、糖化がすすんでいるんです。

それを惜しげもなくフライドポテトにする、そんな贅沢をしちゃいました。職人永井将志氏が研究を重ねてたどり着いた、このフライドポテトのおいしい製法は、竜田揚げの方式。そのため、表面はカリカリのザックザクで、中身はトロ～リ。最高の素材と日本式の製法がフライドポテトを進化させる。あなたの人生で未体験ゾーンのおいしさが、脳天を直撃すること間違いなし！

フォロワー数は10万人！ 麻辣グランプリ2025グランプリを受賞！通販は秒速完売＆イベントは大行列！ 「株式会社マーボードウフ」が手掛ける新感覚、山椒香るラム肉マーボードウフ

⽺⾁のマーボードウフ丼（税込 1,300円）

フォロワー数は約10万人。通販では即完売。店舗では行列ができるマーボードウフが登場！ 実は筆者も一度食べて感動したマーボードウフです。

⻩⾦⽐配合の⼭椒、こだわりの⽺⾁、魔法のスパイスなど、⽇本のあちこちで出会った運命の素材を散りばめ、⻩⾦⽐配合の⼭椒は「⾷べるサウナ」と呼んでもいいくらい、ととのう味。丸⼀⽇、⼿間暇かけたこだわりの製法で焙煎された⾹り⾼い特製⼭椒。ただピリつくだけじゃない、おいしい緊張感があります。

⽇本⼀こだわった⽺⾁は⼤きくてゴロゴロ、⿇婆ミートと呼んでもいいくらいの存在感。⽇本⼀⽺⾁にこだわる"⽺SUNRISE"さんから仕⼊れています。「⽺⾁はちょっと…」という⼈にこそ、⾷べてほしいです。豆腐だってスペシャルです。多くのマーボードウフは⽊綿⾖腐が主流ですが、絹⾖腐を投⼊。名づけて「シルク⾖腐」。「トルゥン」という柔らかさで、お⼝の中がしあわせに。忘れられないマーボードウフの主演です。

超人気サウナ店「湯乃泉」の人気メニューが登場。普段は店舗でしか食べられないサウナ飯で体を温めて整いませんか？

北欧シーフードカレー、湯乃泉トマトサンラー丼、満天の湯ガーリックチキン丼（税込 1,000円）

日本全国のサウナ施設のサウナ飯を製造・プロデュースしている湯乃泉とのコラボレーションがこちら。上野の北欧、草加健康センター、満天の湯。いずれも熱心なファンがいる超人気サウナ店。そんなお店の超人気メニューだけを厳選してもってきました！普段は店舗でしか食べられないサウナ飯で温まりましょう。

SNSで10,000リツイート以上された釜戸と薪火でつくる究極のお餅「THE OMOCHI」宮城の餅職人笠原さんによる幻の餅

THE OMOCHIスイーツ餅（税込 800円）

笠原餅店の笠原さんは、事業体として今や絶滅寸前な製法である"釜戸と薪火”で蒸した餅米から、究極のお餅づくりに挑戦する、クラフツマンシップに溢れたつくり手です。選び抜かれた素材、繊細な火入れ、感覚を研ぎ澄ませた蒸かし。

「一番古いけど、一番おいしいつくりかた」でつくった独自の餅を追求しています。天皇家や貴族が祝いの席で食したかつての究極の味を、いまだに探求し続けています。今回はスイーツ餅にして、あんことずんだ餡を乗せてイベント限定で登場します。

世界大会にも出場した若き女性パティシエが手掛ける「amazoonia（アマゾニア）」のスイーツも

美しい動植物からインスピレーションを受けて生まれた実店舗を持たないお菓子のブランド「amazoonia」。デビューから話題になり、百貨店に出店した際には連日の売り切れ。そんな松田みどりシェフのお菓子がキャンピングカーショーにも登場します。

ペルー産アマゾンカカオのフルーティーな香りを閉じ込めた「アマゾンカカオのガトーショコラ」、カカオニブの心地よい食感と藻塩の塩味がクセになる「アマゾンカカオニブと藻塩のサブレ」、ブランドロゴのモチーフでもあるカエルをかたどったしっとり濃厚な抹茶フィナンシェ「カエルのしずく」。アマゾニアならではの個性豊かな菓子を取り揃えました。

さらに、今回のイベント限定で「ショコラショー」も！

韓国で爆発的な流行になったグリークヨーグルトをいまここで！ 日本初のグリークヨーグルト専門店「milky greek」のもっちり、むっちり」ヨーグルト

グリークヨーグルト各種（税込800円）

韓国で大人気のグリークヨーグルトは日本でも話題沸騰に。総フォロワー数5万人を超える人気ブランド「ミルキーグリーク」がジャパンキャンピングカーショーにも登場です。

ミルキーグリーク最大の特徴は厳選した国産牛乳と乳酸菌というシンプルな原料で作る自家製のグリークヨーグルト（ギリシャヨーグルト）。約3日間かけて作る手作りの製法により、濃厚でクリーミーな味わいと、牛乳本来の優しい甘さが特徴。今回販売するフレーバーはストロベリー、アールグレイ、抹茶ミルクです。まだ未体験な方はぜひここで初体験を！

エシカルな「LOCAL BAMBOO株式会社」の破壊される森を飲んで守る竹炭カフェラテ

竹炭ラテICE、竹炭ラテHOT（税込 700円）

アウトドアファンの方々はご存知でしょうか？竹の増加が森を破壊していることを。実は竹によって、森の生態系が崩れるほか、集中豪雨による土砂災害の1/3が竹林で発生したという記録もあるくらい災害が増えます。そんな問題を「飲んで解決」しようとするのが“森を育てる竹炭ラテ”。

使われている竹炭パウダーは、放置された竹林を手入れする過程で得られたもの。竹林が健やかに戻ると、森に光が入り、土が締まり、川や農地までが穏やかに保たれていきます。その循環の最初の一歩を、この一杯が担っています。珈琲の風味に影響を与えない竹炭パウダーですが、口当たりはまろやかに。見た目はふしぎな黒でも、後味はやさしい。飲むたびに、森にも優しい循環が生まれます。

“飲む”をデザインするドリンクアーティスト emmy（澱々）による特別なジンジャエール

Oriori Trail Ginger （オリオリトレイルジンジャー）（税込 700円）

ミシュラン星付きシェフをはじめとした名だたるトップクリエイターとコラボするドリンクアーティストemmyによる特別なジンジャエールが登場。弊社メディアでも取材させていただき、業界でも大注目の作り手です。

ジャパンキャンピングカーショーで初お披露目するOriori Trail Ginger は、生姜にシナモンやクローブ、鷹の爪を重ね、橙とハチミツでやわらかくまとめたジンジャエールです。仕上げにほんの少し加えた米酢が後味をすっきり整え、長い移動の合間や、景色を眺めながら気持ちをゆるめたい時に寄り添う一杯。 キャンピングカー越しに変わっていく景色を心地よくするお供にいかがでしょうか。

Googleマップの口コミは500件で星4.9！ 日本一のレモン島からきた究極・濃厚な「HYAKKOYA」のレモネード

HYAKKOYAレモネード（COLD or HOT ）（税込 870円）

国産レモンの生産量第一位を誇る広島県生口島産“瀬戸田レモン”。そんな日本一のレモン島には、その地でしか作れない究極のレモネードがあると言う。皮や果肉を丸ごとすり潰す独自の製法で美味しいとこだけギュギュっと凝縮！そこに加えるのはお水と厳選した3種の砂糖を少しだけ。一切のえぐみが無く、まるでレモンそのものを食べるような鮮烈な味わいのレモネードを、ぜひ一度ご賞味あれ！

ここまで読んでくださった皆さん。どれ食べようかなと迷いませんでしたか？ もはやフードフェスとも呼べるすさまじいラインナップ。下記概要をご覧いただき、ぜひ食い倒れに行きましょう！

創業100年「高木精肉店（Meat TAKAGI）」がおくる”一度食べたら忘れられない味”絶品ローストビーフ丼が登場

自家製山形牛ローストビーフ丼（税込1,500円）おつまみローストビーフ（税込1,100円）

大正15年（1926年）に東京都中野区大和町に精肉卸・小売店として創業。日本国産のお肉にこだわり、「食べたらおいしい」は当たり前、"一口食べたら二度と忘れない味"を追求し続ける精肉店「高木精肉店（Meat TAKAGI）」の自家製山形牛ローストビーフ丼とおつまみローストビーフ。肉本来の味を楽しむために、味付けは「塩」と「胡椒」のみ。保存料、着色料など食品添加物は一切不使用。赤身はしっとりと歯切れの良いやわらかい食感が特徴で、噛めば噛むほど味がでてくる至極のローストビーフです。日本全国に存在する和牛の中から創業１００年の精肉屋が厳選した「山形牛」のみを使い、丹精込めてつくりあげた最高の逸品。

■出店スケジュール

2026年1月30日（金）-2026年2月2日（月）

■出店ブース名

飲食エリア（ホール６）

休憩エリア（ホール５）

■入場方法

前売券: イベント開催前にJRVAイベントサイトなどで購入します。電子チケットが便利。

当日券: 会場窓口で購入できます

■プロフィールmaison tale.

食にまつわる「物語」を届ける フードメゾン。私たちが語るのは手間を惜しまず、非効率を愛し、偏愛を貫くクラフツマンシップの物語。トップシェフやインフルエンサー、まだ注目されていない隠れた名店とコラボレーションすることで、食と物語を融合。物語を感じながら食を楽しむ体験を日本のIPとして世界に発信します。