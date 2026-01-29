「デイリースポーツ杯」（２９日、徳山）

大山千広（２９）＝福岡・１１６期・Ｂ２＝が産休から復帰後初となる優勝戦進出を決めた。

準優勝戦に進出した大山は１２Ｒの３号艇。３コースからコンマ０９のトップＳを決めると、１周１Ｍを差して２番手争いを制した。「風の分、乗りにくさはあったけど、足はいいですよ。回ってからの足が特にしっかりしていていい。上位だと思う」と仕上がりの良さを結果にしっかりと結び付けた。

今節は前評判の高かった７３号機をパートナーに序盤から好気配を持続。３日目９Ｒで待機行動違反による７点の減点があったが、それをはねのけて予選を突破。そして２０２３年９月浜名湖ヴィーナスシリーズ以来となる６強入りまで果たした。

優勝戦は６号艇での出番。「６コースは遠いけど、しっかりＳを入れることを考えます」と力を込める。ファイナルの紅一点が復活への足がかりを築くべく強豪男子相手に挑戦する。

大山はデビューから４年４カ月の２０１９年８月に蒲郡でのプレミアムＧ１・レディースチャンピオンで優勝し、一躍女子トップ選手となったが、その後、産休などもあって２０２３年９月の下関でのＧ１・ヤングダービーを最後に休養に入り、昨年９月のからつ一般戦で復帰。今節が復帰後６節目。