¡ÈºÇÇ¯Ä¹¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÊÒÀ¥°¡Çµ¡¡·ëº§¤òÈ¯É½¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï¡ÖREAL¡¡ AKIBA¡¡BOYZ¡×¤±¤¤¤¿¤ó
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÊÒÀ¥°¡Çµ¡Ê40¡Ë¤¬29Æü¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡ÖREAL AKIBA BOYZ¡×¤Î¤±¤¤¤¿¤ó¡Ê41¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖËÜÆü·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Æü´©SPA¤µ¤ó¤Îµ»ö¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬REAL¡¡AKIBA¡¡BOYZ¤Î¤±¤¤¤¿¤ó¤µ¤ó¤ÈºòÇ¯9·î¤Ë·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒÀ¥¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ä¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£º£Ç¯1·î¤Ë¡Ö40ºÐºÇÇ¯Ä¹¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¡¢¼ÂÇ¯Îð¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë68¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB83¡¦W58¡¦H84¡£¼ñÌ£¤Ï²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£
¡¡¡ÖREAL¡¡KIBA¡¡BOYZ¡×¤Ï¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë9¿ÍÁÈ¡£¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡¦YouTube¤Ê¤É¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢24Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë²Î¼ê¤Î¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤³¤ÈÂçÀÐ¾»ÎÉ¤ò·Þ¤¨¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£Snow¡¡Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥½¥í¶Ê¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¾Ð´é¡×¤Î¿¶ÉÕ¤âÃ´Åö¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£