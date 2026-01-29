玉木宏が主演するフジテレビ系ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」第４話が２９日、放送される。今回は、玉木が初めてのＮＨＫドラマで共演した女優がゲストで登場する。

２００３年放送の朝ドラ「こころ」でヒロイン務めた中越典子（４６）で、玉木は同作で、こころとの関係を深めていく花火職人の堀田匠役を演じた。撮影当時は上京して約４年。当初はアルバイトをしながら俳優をしていたが、後半に出番が増えたことで辞めるなど、俳優としての転機となった作品だった。

中越は２９日、自身のＳＮＳで玉木との２ショットを公開し、「朝ドラ、『こころ』以来の２３年ぶりの再会共演となりました玉木宏君と。優しいＦＡＣＥに逞しいＢＯＤＹ！！！さすがです お互い変わらないねぇーなんて言いながら笑いました嬉しい再会でした♡」などとつづった。

第４話では、保険会社・深山リサーチに「いじめ問題」の事案が持ち込まれる。中越は、実直でまじめで、生徒からも信頼の厚い担任教師役。

中越は２０１４年末に俳優・永井大と結婚。２児ママ。