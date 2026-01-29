25Ç¯Ì±´Ö¥³¥áÍ¢ÆþÎÌ¤Ï²áµîºÇÂç¡¡9.6Ëü¥È¥ó¡¢Á°Ç¯¤Î96ÇÜ
¡¡¹â´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë³¤³°»ºÀºÊÆ¤Î2025Ç¯¤ÎÌ±´ÖÍ¢ÆþÎÌ¤¬9Ëü6779¥È¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢24Ç¯¤Î1008¥È¥ó¤«¤éÌó96ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬29Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Èæ³Ó²ÄÇ½¤Ê00Ç¯°Ê¹ß¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñ»ºÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ç´ØÀÇÊ¬¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤âÍ¢ÆþÊÆ¤Ë³ä°Â´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£¥³¥áÀ¯ºö¤Ï½°±¡Áª¤Ç¤âÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ»ºÎ¥¤ì¤ò¤É¤¦¿©¤¤»ß¤á¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅÞ¤¬¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹ñ»ºÊÆ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ä¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÊÆ²Á°Ý»ý¤Ë¤è¤ëÇÀ²È¤Î·Ð±Ä°ÂÄê¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¯¡£°ìÊý¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÏÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢²Á³Ê²¼Íî»þ¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤¤ÇÇÀ²È¤ò»Ù¤¨¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£