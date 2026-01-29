29日に県が発表した今シーズンの雪による被害状況によりますと、雪による死傷者が100人を超え、106人となったことがわかりました。



29日午後3時30分現在、雪下ろしや除雪中の事故などによりこれまでに12人が死亡、94人が重軽傷となっています。



このうち1月21日以降の大雪の影響で7人が死亡しています。



中越・上越地域では、30 日にかけて山沿いを中心に平地でも大雪となるところがあり、積雪増加に注意が必要です。





これまでに山沿いの地域で、屋根から雪下ろしの際に転落事故が増えているとして、県は「除雪作業事故防止注意情報」を発表し注意を呼び掛けています。・屋根雪は滑りやすくなっている場合もあり、雪とともに転落しないよう慎重に作業・軒下での作業中など、屋根雪落下などによる事故にも十分警戒・除雪中の作業事故は、急激に降雪がある際に特に多発している・体調が優れない時は無理に作業せず、除雪作業を行う際には以下に十分注意など＜除雪作業の注意ポイント＞・除雪機に詰まった雪の除去は、エンジンを止めてから・2人以上で作業。やむをえず1人の場合は、家族や隣近所に声を掛けて・作業前には、流雪溝や水路等の危険箇所を確認・ハシゴはしっかり固定し、昇降時は特に注意して・高所作業中は足を滑らせないよう注意。ヘルメットや命綱等の安全対策を・軒下での作業は、屋根からの落雪に注意・無理をせず、こまめに休憩