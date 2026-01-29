ILLITが6月より開催する初ライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS START︎︎❤' in JAPAN』の詳細が公開された。

本ツアーでは、6月13日、14日の愛知 愛知県芸術劇場 大ホール公演を皮切りに、6月20日、21日に大阪 オリックス劇場公演、6月29日、30日に福岡 福岡サンパレス公演、7月18日、19日に兵庫 GLION ARENA KOBE公演、7月23日、25日、26日に東京 TOYOTA ARENA TOKYO公演と、5都市を巡り11公演を開催。なお、愛知、福岡、兵庫、東京での単独公演は初めてとなる。

公演の詳細やチケットに関する最新情報は、オフィシャルサイトより確認可能だ。

＜ILLIT コメント＞

今年も日本公演開催、そして5都市というより多くの場所でGLLIT（ファンダム名）の皆さんとお会いできることになり、とても嬉しいです！より成長した姿をお見せするので、楽しみにしていてくださいね。今年の夏もILLITと一緒に素敵な思い出を作りましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）