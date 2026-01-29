「これだけかわいくて日本のトッププレイヤーなのが凄い」バドミントン界19歳新星の異色の“報告”に世界が注目「実力と美しさを両方、備えている」
宮崎は日本バドミントン界のホープとして注目を集めている(C)Getty Images
女子バドミントン界の若き新星、宮崎友花に注目が高まっている。
日本バドミントン協会は1月28日、公式インスタグラムにて元バドミントン日本代表の潮田玲子氏による宮崎友花へのインタビュー映像を公開した。
【動画】チャーミングな笑顔も魅力、宮崎友花がファッションのこだわりを語る実際のシーン
「宮崎友花選手への突撃ファッションチェック」とタイトルがつけられた動画内では、左右で異なるくつひもを結んでいる理由や、ヘアピンのこだわりも語られた。短めのショートボブを試合ではしっかりピンで留めているが、練習のときは親友からもらったピンも付けているとしながら「試合のときはほぼ黒しかつけない」「100均のアメピンが1番いい」と耐久性の意味でも、100円均一の黒のピンを愛用していると語った宮崎。
ほかにも試合中に左手首につけているミサンガに関しては「タイの小さな女の子からもらった」花のミサンガがお気に入りであることも明かした。
また高校時代につけることができなかったピアスについても、潮田氏に聞かれて「色々なピアスで気分を変えたりするのが楽しい」と10代の女性らしく、おしゃれに気を配っている姿も見られた。
この投稿には海外のファンの間からも「翻訳してください！」と内容を知りたいという声や、「実力と美しさを両方、備えている」「これだけかわいくて日本のトッププレーヤーなのが凄すぎ！」「かわいくてオシャレで強い」など反響が拡がっている。
宮崎は2024年の全日本選手権で初優勝。28年ロス五輪の注目選手として、脚光を集めている。昨年の全日本選手権では決勝で山口茜に破れ、連覇は果たせず、準優勝に終わったが、飛躍が期待されている選手の一人となっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]