大雪　今夜からあす夕方にかけて可能性　発達・停滞した場合には警報級も…　近畿北部５０センチ　京都亀岡の平地で３センチ予想

日本の上空に強い寒気が流れ込んでおり、日本付近は３０日にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。気象庁によりますと、近畿地方では３０日にかけて上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。



３０日昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するでしょう。雪雲が予想より発達したり停滞した場合には警報級の大雪となる可能性があります。





【兵庫県】２９日夜遅くから３０日昼前にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。３０日午後６時までの２４時間降雪量（多い所）＊北部：５０センチ＊南部山地：５０センチ＊南部平地：１５センチ【京都府】３０日夕方にかけて大雪となるでしょう。南部の平地でも積雪のおそれがあります。３０日午後６時までの２４時間降雪量（多い所）＊北部山地：５０センチ＊北部平地：４０センチ＊京都・亀岡山地：５０センチ＊京都・亀岡平地：３センチ＊南丹・京丹波：５０センチ＊山城中部：１センチ＊山城南部：１センチ【近畿地方全般】３０日午後６時までの２４時間降雪量（多い所）＊近畿北部山地：５０センチ＊近畿北部平地：４０センチ＊近畿中部山地：５０センチ＊近畿中部平地：２０センチ＊近畿南部山地：５センチ【北陸地方】３０日にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空約５５００メートルには氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込んでいます。３０日午後６時までの２４時間降雪量（多い所）＊新潟県平地：３０センチ＊新潟県山沿い：７０センチ＊富山県平地：４０センチ＊富山県山間部：６０センチ＊石川県平地：３５センチ＊石川県山地：４０センチ＊福井県平地：２０センチ＊福井県山地：４０センチ【関東甲信地方】上空約５５００メートルに氷点下３３度以下の強い寒気が流れ込む影響で、３０日明け方にかけて関東地方の平野部でも積雪となる所があるでしょう。３０日午後６時までの２４時間降雪量（多い所）＊関東地方北部の山地：２５センチ＊関東地方北部の平地：２センチ＊箱根から多摩地方や秩父地方にかけて：５センチ＊関東地方南部の平地：１センチ３０日午後６時までの２４時間降雪量（多い所）＊東北地方：５０センチ＊東海地方：４０センチ