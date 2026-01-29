プロレスラーのダンプ松本さん（65）が1月28日、自身のインスタグラムを更新。膝の手術のため入院したことを報告しました。

【写真を見る】【 ダンプ松本 】膝の手術で入院を報告「明日は手術 頑張るぞー」「早くリングに戻れるように」リハビリへの意欲綴る





ダンプ松本さんは病室からの投稿で「今日から入院だよー 元気 明日は膝の手術 頑張るぞー」と投稿。「手術は先生が頑張るから お任せして、ダンプはリハビリ頑張るぞー」と前向きな姿勢を示し、「早くリングに戻れるように」とリングへの復帰に向けた決意も語っています。









ダンプ松本さんは、1月11日に、右膝の人工関節を入れる手術を1月29日に行う予定であることを公表していました。









具体的な復帰時期については明かされていませんが、65歳で現役を貫くレジェンドの意欲的な姿に、今後の回復と活躍が期待されます。









この投稿に「元気になって帰ってきてくださいね」「手術の成功を祈っております」「術後のリハビリ頑張ってください！」「膝を手術してパワーアップして帰ってきてください」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】